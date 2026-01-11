Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 12 Ocak Sakarya’da okullar kapalı mı?

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Valilik kararı doğrultusunda, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.