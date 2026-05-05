ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL FİKSTÜR 2026: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yolda son adım bu hafta atılıyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yarı final ikinci karşılaşmaları 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde sahne alacak.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskás Aréna'da oynanacak büyük final öncesinde, Arsenal ile Atletico Madrid ve Bayern Münih ile PSG arasındaki rövanş mücadelelerinin programı netleşti. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmaların hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 21:27
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları için geri sayım sürüyor. Futbolseverleri ekran başına toplayacak mücadelelerde Arsenal–Atletico Madrid ile Bayern Münih–PSG eşleşmeleri, finale yükselecek takımları belirleyecek.İlk maçların ardından avantaj elde etmeyi hedefleyen ekipler sahaya çıkarken, kritik karşılaşmalar canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Maç programı ve yayın detayları da netlik kazanmış durumda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nın yarı final rövanş maçları açıklanan bilgilere göre 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. 5 Mayıs 2026 Salı günü Arsenal ile Atletico Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Bayern Münih - PSG maçı ise 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final maçları TRT 1 ekranlarından yayınlanmıştı. TRT Spor'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak olan yarı final rövanş maçları da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

5 Mayıs 2026 Salı 22.00

Arsenal - Atletico Madrid | TRT 1
6 Mayıs 2026 Çarşamba 22.00

Bayern Münih - PSG | TRT 1

