ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2026: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yolda son adım bu hafta atılıyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yarı final ikinci karşılaşmaları 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde sahne alacak.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskás Aréna'da oynanacak büyük final öncesinde, Arsenal ile Atletico Madrid ve Bayern Münih ile PSG arasındaki rövanş mücadelelerinin programı netleşti. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmaların hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 18:53