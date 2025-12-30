Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının en kritik sınavlarından birine çıkıyor! Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Atletico Madrid'i İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Gözler Rams Park'taki bu dev randevuya çevrilmişken, taraftarlar "Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal bilgileri.
Galatasaray, Atletico Madrid maçının ardından lig aşamasını dev bir deplasmanla kapatacak:
|Hafta
|Maç
|Tarih
|Saat
|7. Hafta
|Galatasaray - Atletico Madrid
|21 Ocak 2026
|20:45
|8. Hafta
|Manchester City - Galatasaray
|28 Ocak 2026
|23:00