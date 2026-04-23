Karadeniz’de büyük mücadele: Samsunspor–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak ve nerede yayınlanacak?

Samsunspor-Trabzonspor maçı ile mücadeleye hazırlanan iki takım da ligdeki başarılı performansını kupayla taçlandırmak ve sezonu bir zaferle tamamlamak istiyor. Bu karşılaşma, sadece bir çeyrek final maçı olmanın ötesinde büyük bir rekabeti de beraberinde getiriyor. İki Karadeniz temsilcisinin kupa mücadelesi, yarı finale çıkacak ekibi belirleyecek ve sezonun kaderini doğrudan etkileyecek.