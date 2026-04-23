Karadeniz'de büyük mücadele: Samsunspor–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak ve nerede yayınlanacak?

23 Nisan Perşembe, hem bayram coşkusunun hem de kupa heyecanının aynı anda yaşanacağı özel bir gün olarak ön plana çıktı. Samsunspor–Trabzonspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. Futbol tutkunları şimdiden Samsunspor–Trabzonspor karşılaşmasının saat, konum ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 14:10
Samsunspor-Trabzonspor maçı ile mücadeleye hazırlanan iki takım da ligdeki başarılı performansını kupayla taçlandırmak ve sezonu bir zaferle tamamlamak istiyor. Bu karşılaşma, sadece bir çeyrek final maçı olmanın ötesinde büyük bir rekabeti de beraberinde getiriyor. İki Karadeniz temsilcisinin kupa mücadelesi, yarı finale çıkacak ekibi belirleyecek ve sezonun kaderini doğrudan etkileyecek.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?

Samsunspor ile Trabzonspor takımları, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 18.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayın bilgisi oldu. Samsunspor–Trabzonspor karşılaşması A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.

SAMSUNSPOR–TRABZONSPOR MAÇINDA EKSİKLER VAR MI?

  • Samsunspor cephesinde Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
  • Trabzonspor tarafında ise Batagov, Visca ve Okay Yokuşlu, tedavi süreçleri devam ettiği için yer alamayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör