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Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

Kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Benim kızımı annesinden sevgi görememiş, merhameti bilmeyen, içi çürümüş bir erkek öldürdü. Lütfen oğullarınıza merhameti ve şefkati öğretin. Kızlarımız, kadınlarımız hayattan koparılmasın, soldurulmasın" dedi.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 06:24
Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

Kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde erkek annelerine seslendi.

Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

Anne Cengiz, "Lütfen oğullarınıza kadına nasıl davranması gerektiğini, merhameti ve şefkati öğretin. Kızlarımız, kadınlarımız daha fazla hayattan koparılmasın, soldurulmasın" dedi.

Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

TOPLUMUN HER PARÇASI KADINLAR İÇİN BİRLİK OLMALI

Bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eşleri, akrabaları veya hiç tanımadığı kişiler tarafından şiddet gören veya öldürülen binlerce kadın kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 10 ayında 276 kadın cinayete kurban gitti.

Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

İstanbul'da 9 Kasım 2021'de kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, SABAH'a konuşarak erkek annelerine çağrıda bulundu.

Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

Anne Cengiz, "Hala kadına şiddeti, kadın cinayetlerini konuşmaktan utanıyorum. Kadınların her biri birer fidan.

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