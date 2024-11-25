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Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü
Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü
Kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Benim kızımı annesinden sevgi görememiş, merhameti bilmeyen, içi çürümüş bir erkek öldürdü. Lütfen oğullarınıza merhameti ve şefkati öğretin. Kızlarımız, kadınlarımız hayattan koparılmasın, soldurulmasın" dedi.
Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 06:24