Samuray bıçağıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in annesi: Kızımı annesinden sevgi görmemiş biri öldürdü

TOPLUMUN HER PARÇASI KADINLAR İÇİN BİRLİK OLMALI



Bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eşleri, akrabaları veya hiç tanımadığı kişiler tarafından şiddet gören veya öldürülen binlerce kadın kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 10 ayında 276 kadın cinayete kurban gitti.



