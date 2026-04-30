Sanki Photoshop Ama Tamamen Gerçek! Taş Devri’nden Uzay Çağına: İşte En Şaşırtıcı 15 Mimari Yapı...

LE PALAİS BULLES (FRANSA)

Marsilya yakınlarındaki bu evde köşeli hiçbir şey yok. Tamamen yuvarlak hatlardan ve "baloncuklardan" oluşan bu saray, gökyüzünden bakıldığında başka bir gezegene ait bir yerleşke gibi duruyor. Ünlü modacı Pierre Cardin'in de bir dönem sahibi olduğu bu yapı, pop kültürün zirvesi.