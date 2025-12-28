Trend
Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı?
Şanlıurfa'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın için Valilik'ten gelecek olası açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:02