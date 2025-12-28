Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı?

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Konuya dair valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Geldiği takdir de haberimizde olacaktır.