Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı?

Şanlıurfa'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın için Valilik'ten gelecek olası açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi, son durum ne?

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:02
Şanlıurfa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte yaşayan öğrenciler ve veliler, "Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, son durum ne?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar;

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Konuya dair valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Geldiği takdir de haberimizde olacaktır.

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Şanlıurfa'da kar yağışı bugün ve yarın etkili olacak. Salı günü itibarıyla güneşli havanın gelmesi bekleniyor.

