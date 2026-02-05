Trend Galeri Trend Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 4 Şubat 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 4 Şubat 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango Online üzerinden haftanın belirlenen günlerinde heyecanla takip edilmeye devam ediyor. 4 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirilen son çekilişle birlikte, büyük ikramiyenin sahibi olma umudu taşıyan binlerce kişi gözünü sonuçlara çevirdi. Çekilişin tamamlanmasının ardından, kazandıran numaraların açıklanıp açıklanmadığı ve sonuçların netleşip netleşmediği merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:17
Bu akşam Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını yakından takip eden vatandaşlar, açıklanacak sayıları kontrol edebilmek için MP TV yayınını anbean izliyor. 4 Şubat Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından, kazandıran numaralar belli oluyor ve sonuçlar kısa süre içinde erişime açılıyor.

4 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar gündemde.

İşte 4 Şubat 2026 Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar:

08 - 05 - 28 - 02 - 33 - 07

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

