Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın iki günü şans oyunu tutkunlarını bir araya getiren Şans Topu'nda büyük heyecan yaşanıyor! 4 Ocak 2026 Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, haftanın kazandıran numaraları takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekiliş sonrası, 5+1 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiye tutarları merak konusu oluyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ocak Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:26