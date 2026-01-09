Saplantı cinayetle bitti! Genç kız uykusunda 23 kez bıçaklandı

Luay Sako saplantılı olduğu iş arkadaşı Celeste Manno'yu aylar süren tacizin ardından evine girerek, uykusunda vahşice katletti. İŞ ARKADAŞLIĞI TAKINTIYA DÖNÜŞTÜ The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Manno ile 35 yaşındaki Sako, Melbourne'de bir çağrı merkezinde sadece birkaç ay birlikte çalıştı. Ancak bu kısa süre, Sako'nun genç kadına saplantılı hale gelmesi için yeterli oldu. Haziran 2019'da işten çıkarılan Sako, Celeste'e Instagram üzerinden mesaj atmaya başladı. Başta nazik bir üslupla başlayan yazışmalar, kısa sürede durdurulamayan bir tacize dönüştü. Anne Aggie, Sako'nun kızına 'çılgınca âşık olduğunu' ifade etti. Sako'nun mesajlarında yemek yiyemediğini, uyuyamadığını, hayatının durduğunu yazdığını belirten anne, durumun giderek korkutucu bir hal aldığını ifade etti. ENGELLEDİ, YENİ HESAPLARLA GERİ DÖNDÜ Celeste, rahatsız olduğunu açıkça söyleyerek iletişimi kesmek istedi. Ancak Sako durmadı. Sosyal medyada engellendikçe yeni hesaplar açtı, mesaj atmaya devam etti. Genç kadının erkek arkadaşı Chris Ridsdale, 'Dakikalar içinde yeni bir hesaptan tekrar yazıyordu. Asla vazgeçmiyordu' sözleriyle yaşanan kabusu anlattı. POLİS CİDDİYE ALMADI Altı ay süren tacizin ardından Celeste ve annesi polise başvurdu. Ancak aldıkları yanıt şok ediciydi: 'Herhangi bir suç yok.' Taciz devam etti, Sako bu kez Celeste'in iş yerinin önünde görülmeye başlandı ve adresini öğrendi. KORUMA KARARI DA DURDURAMADI Israrlar üzerine mahkeme, Sako hakkında Celeste ile iletişim kurmasını yasaklayan Kişisel Güvenlik Koruma Kararı verdi. Ancak bu da işe yaramadı. Sadece bir ay sonra Sako, Instagram'dan üç sayfalık bir mektup göndererek kararı geri çekmesi için yalvardı. Koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanan Sako'nun sustuğu sanıldı. KARANLIK PLANINI DEVREYE SOKTU Gerçekte ise Sako çok daha korkunç bir plan yapıyordu. Büyük bir mutfak bıçağı satın aldı, Celeste'i takip etti. Sosyal medya paylaşımlarından evini ve odasını tespit etti. UYKUSUNDA KATLİAM Sabahın erken saatlerinde Sako, bahçeye atladı, çekiçle yatak odasının camını kırdı ve Celeste'i uykusunda tam 23 kez bıçakladı. Saldırı yalnızca 2 dakika 39 saniye sürdü. Gürültüyle uyanan anne Aggie, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Katil Luay Sako, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.