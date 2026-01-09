Saplantı cinayetle bitti! Genç kız uykusunda 23 kez bıçaklandı

İŞ ARKADAŞLIĞI TAKINTIYA DÖNÜŞTÜ

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Manno ile 35 yaşındaki Sako, Melbourne'de bir çağrı merkezinde sadece birkaç ay birlikte çalıştı. Ancak bu kısa süre, Sako'nun genç kadına saplantılı hale gelmesi için yeterli oldu. Haziran 2019'da işten çıkarılan Sako, Celeste'e Instagram üzerinden mesaj atmaya başladı. Başta nazik bir üslupla başlayan yazışmalar, kısa sürede durdurulamayan bir tacize dönüştü.