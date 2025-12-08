Trend Galeri Trend Yaşam Sararan bardakları bu yöntemle temizleyin! Kimyasallardan 10 kat etkili üstelik parıl parıl parlatıyor…

Bulaşık makinesinde yıkanmasına rağmen bir türlü temizlenmiş gibi hissettirmeyen, yeterince parlak olmayan bardaklar birçok kişinin karşılaştığı bir durumdur. Gün içerisinde içilen çay ve kahveler sebebiyle zaman içerisinde bardaklarda sararmalar meydana geleblir. Ancak, uzmanlar tarafından önerilen bu yöntem ile bardaklardaki inatçı lekeleri kolayca geçirebilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:58
Bardaklarınızı bulaşık deterjanları ile yüksek ısıda yıkamanıza rağmen lekeler bir türlü geçmiyor, bardaklarınız eskisi gibi parlamıyor mu?

Zamanla matlaşan, sararan ve buğulu bir görünüme sahip olan bardaklar oldukça can sıkıcı bir durumdur. Neyse ki, bu sorunun çözümü sandığınız kadar zor değil…


Bu durumdan şikayetçi olan birçok kişi çözümü kimyasallarda arasa da aslında bardaklarınızı kimyasal yöntemlere başvurmadan da parlatabilirsiniz. İşte sizler için tamamen doğal malzemelerle uygulanabilen 3 ayrı bardak temizleme formülü!


1.KARBONAT VE SICAK SU YÖNTEMİ

Sararmış bardaklardaki lekeler genellikle kahve ve çay kalıntıları sebebiyle oluşur. Bu lekeleri gidermenin en bilindik yolu ise karbonat ve sıcak su karışımı uygulamaktır.

Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı karbonat ekleyerek evde doğal malzemelerle parlatıcınızı oluşturabilirsiniz.

Elde ettiğiniz bu karışım ile bardaklarınızı ovalayarak temizleyebilirsiniz.

2. SİRKE İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Cam yüzeylerde meydana gelen sararmayı ortadan kaldıran en etkili malzemelerden biri de sirkedir.

Derin bir kabın içerisinde bardaklarınızı yerleştirin ve üzerine sirke ekleyin. Bardakların üzerindeki sararmalar ve buğulanma, sirek sayesinde anında giderilecektir.

3. LİMON İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Limonun sahip olduğu doğal asit, cam bardaklarda oluşan kahverengi lekeleri kolayca ortadan kaldırır.

Limonu ikiye bölerek doğrudan cam yüzeye uygulayabilir veya suyunu sıkma yöntemini tercih edebilirsiniz. Sıktığınız limon suyuyla bardakları ovaladıktan sonra lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.