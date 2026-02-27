Trend Galeri Trend Yaşam Sarı saçın başkenti neresi? Türkiye'den şaşırtan sonuç! İşte dünyanın sarışınlık haritası...

Sarı saçın başkenti neresi? Türkiye'den şaşırtan sonuç! İşte dünyanın sarışınlık haritası...

Dünya genelinde doğal sarışınların oranının sadece %2 olduğunu duymak sizi şaşırtabilir; ancak yeni yapılan bilimsel araştırmalar bu nadir genin merkez üssünü nihayet belirledi. Coğrafi ve genetik haritaların yeniden çizildiği bu çalışmada, sarışın nüfus yoğunluğuyla dikkat çeken ülkeler tek tek sıralandı. Peki, kendi içindeki genetik çeşitliliğiyle her zaman şaşırtan Türkiye, bu küresel listenin neresinde konumlanıyor? İşte İskandinav ülkelerinden beklenmedik bölgelere kadar uzanan o listede Türkiye'nin herkesi hayrete düşüren sırası...

Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:07
1. FİNLANDİYA - %80

2. İSVEÇ - % 78

3. NORVEÇ - % 75

4. ESTONYA - %70

5. İZLANDA - %70

6. DANİMARKA - %68

7. ALMANYA - %66

8. HOLLANDA - %66

9. LETONYA - %66

10. LİTVANYA - %57

11. BİRLEŞİK KRALLIK - %56

12. ÇEKYA - %56

13. BELARUS — %55

14. AVUSTURYA - %54

15. RUSYA - %47

16. POLONYA - %46

17. İSVİÇRE - %46

18. UKRAYNA - %45

19. SLOVAKYA - %45

20. İRLANDA - %38

21. FRANSA - %37

22. SLOVENYA - %27

23. HIRVATİSTAN - %25

24. BOSNA HERSEK - %19