Sarımsağı böyle tüketen yaşadı! Diyetisyen Selahattin Dönmez’den doğal ilaç etkisi yapan tarif

HAFTANIN MUTFAK NOTU

Kaliteli yaşam için bu 5 maddeyi yaşamınıza geçirmeniz oldukça önemli. Hem kolay bulunabilir hem doğal etkili bu önerilerim size daha iyi bir yaşamın kapılarını da açacak diyebilirim.

Sirkadiyen ritimle sabah yükselen kortizol düzeyi hiçbir hastalığın belirleyicisi olmaz ve hiçbir metabolik sorun yaşatmaz. Kronik kortizol yüksekliği endokrin bir sorundur. Bu sebeple sabah yüksek olup gün içinde düşen kortizolün ne kiloya ne strese etkisi olur. Sabah içilen 1 fincan kahve kortizolü arttırmaz. Ayrıca kahve içiminden 30 dakika sonra yapılan yüksek yoğunlukta egzersiz kortizolü hızlı düşürür. İyi yağ yakımı için sabah kahve sonra egzersiz güne zinde başlamayı sağlar.