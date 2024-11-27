Sarıyer'de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!
İstanbul Maslak'ta aşçı olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartılan 27 yaşındaki Ramazan A. işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu 28 yaşındaki Doğukan B. ve 15 yaşındaki kardeşi F.B.'ye ağaç dalıyla saldırdı. Saldırı sonucu iki kardeş yaralanırken, Ramazan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ramazan A. tutuklandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:55