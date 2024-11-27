Sarıyer’de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!

Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan Ramazan A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ramazan A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı Doğukan B.'yi arayarak tartıştı.