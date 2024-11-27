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Sarıyer'de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!

İstanbul Maslak'ta aşçı olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartılan 27 yaşındaki Ramazan A. işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu 28 yaşındaki Doğukan B. ve 15 yaşındaki kardeşi F.B.'ye ağaç dalıyla saldırdı. Saldırı sonucu iki kardeş yaralanırken, Ramazan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ramazan A. tutuklandı. İşte haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:55
Sarıyer’de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!

Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan Ramazan A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ramazan A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı Doğukan B.'yi arayarak tartıştı.

Sarıyer’de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!

Birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunmaları üzerine Ramazan A. iş yerine geldi. Elindeki ağaç dalıyla içeriye giren Ramazan A., önce Doğukan B.'nin kardeşi F.B.'nin başına vurdu ardından Doğukan B.'ye saldırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer’de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Tarafların kavga ettiğini görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten tarafları gözaltına aldı. Emniyete ifadesi alınan Ramazan A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer’de işyerinde dehşet görüntü: Ağaç dalıyla saldırdı! o anlar kamerada!

Mahkemeye çıkartılan Ramazan A., 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğukan B. ile Furkan B. ise emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı

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