Sarma sararken yapraklarınız parçalanıyor mu? Usta eller ideal lahana seçmenin en etkili yöntemini açıkladı…
Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleriden biri olan lahana sarması yapmanın en önemli adımı, aslında mutfakta değil tezgahlarda başlıyor. Birçoğumuz dış görünüşüne aldanıp lahana alırken, sarmaya uygun olmayan sert ve damarlı lahanalar kolayca parçalanıyor. Peki, yumuşacık ve incecik sarmanıza yardımcı olacak lahanalar nasıl seçilir? İşte usta aşçıların lahana seçerken yıllardır uyguladığı o etkili yöntem…
