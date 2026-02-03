Sarma sararken yapraklarınız parçalanıyor mu? Usta eller ideal lahana seçmenin en etkili yöntemini açıkladı…

Lahanayı elinize aldığınızda boyutuna göre şaşırtıcı derecede hafif geliyorsa, bu yaprakların arasında boşluklar olduğu ve yaprakların çok sıkışık bir halde olmadığı anlamına gelir. Sıkı ve ağır lahanalar genellikle çok fazla damarlıdır ve yaprakları birbirinden ayırmak imkansız hale geleceğinden parçalanabilir.