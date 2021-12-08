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Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Bitcoin davasından karar çıktı

Kripto para denilince akla ilk gelen isim Bitcoin oluyor. Bitcoin'in mucidi ise Satoshi Nakamoto nickli biri. Şimdiye kadar Nakamoto'nun gerçekte kim olduğu bir türlü ortaya çıkmadı. Birkaç hafta önce Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu ortaya çıkartabilecek bir dava başlamıştı. Gözler bu davaya çevrilmişti ve sonunda mahkeme sona erdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:54
Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Bitcoin davasından karar çıktı

Birkaç hafta önce Bitcoin'in mucidi olan Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğinin ortaya çıkabileceği bir dava başlamıştı. Bu dava kapsamında Bitcoin'in ardındaki isimler oldukları söylenen Dave Kleiman'in varisleri ile Craig Wright, karşı karşıya gelmişlerdi. 2013'te hayatını kaybeden Kleiman'in varisleri, Satoshi Nakamoto tarafından üretilen 1 milyon adet civarı Bitcoin'in yarısının kendilerinin hakkı olduğunu iddia ediyorlardı. Mahkeme, bu iddiayı nihayete erdirdi.

Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Bitcoin davasından karar çıktı

Florida'da açılan davayı inceleyen mahkeme jürisi, Dave Kleiman tarafının iddialarını reddetti. Ancak varisler, Dave Kleiman ile Craig Wright'ın ortak girişimi olan "W&K Information Defence Research LLC" nedeniyle, 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkına sahip oldu. Wright bu sayede, milyarlarca dolarlık ödeme yapmaktan kurtulmuş oldu.

Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Bitcoin davasından karar çıktı

Craig Wright, 2016 yılından beri Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor. Ancak bugüne kadar sunduğu deliller, kamuoyunda yeterince kabul görmedi. Haliyle bu iddialar, bir türlü açıklığa kavuşamadı.

Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Bitcoin davasından karar çıktı

Florida'daki dava ile ilgili konuşan Wright, yine iddialı cümleler kurdu. "Bu çok iyi bir sonuç oldu ve haklılığımın tescil edildiğini hissediyorum. Ancak daha verilecek çok mücadele var. Kripto paradan dijital paraya her şeyi olması gerektiği gibi değiştireceğiz." ifadelerini kullanan Wright, gerçekten Satoshi Nakamoto olmasa da oymuş gibi konuştu.

Satoshi Nakamoto gerçekte kim? Bitcoin davasından karar çıktı

Dave Kleiman'in varisleri de avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkı ile ilgili konuşan varisler, "Dave'in yaratılmasına yardım ettiği şeyden adil payımızı almaktan ötürü son derece memnunuz." ifadelerini kullandılar. Böylelikle Bitcoin ile ilgili en çok merak ettiğimiz hususlardan bir tanesi olan Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu meselesi, bir kez daha tam olarak anlaşılamadan rafa kalkmış oldu. (Webtekno)

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