Savaş milli enerjinin önemini gösterdi: Berat Albayrak’ın stratejik hamlesi enerjide bağımsızlığın kapısını açtı

KÜRESEL KRİZLERE KARŞI BİR MİLLİ GÜVENLİK KALKANIDIR

Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda küresel krizlere karşı bir milli güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Özellikle 2026 yılı itibarıyla Orta Doğu'da tırmanan İran-ABD-İsrail gerilimi, bu politikanın neden bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu acı bir şekilde göstermektedir. Türkiye'nin stratejisi 2017'de başladı ve 2026 vizyonuyla taçlandı. Dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak üzerine kurulu. Türkiye, enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal eden bir ülke olarak küresel fiyat dalgalanmalarına (petrolün 150 doları aşması gibi) karşı çok hassastır. Milli Enerji Politikası; Karadeniz gazından nükleer enerjiye kadar her adımıyla, bu tür bölgesel yangınlardan Türkiye'yi en az hasarla çıkarmayı amaçlayan stratejik bir 'enerji kalesi' inşa etmektedir" dedi.