Savaş milli enerjinin önemini gösterdi: Berat Albayrak'ın stratejik hamlesi enerjide bağımsızlığın kapısını açtı
İran ve ABD ile İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle dünyada petrol krizi yaşanırken, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, bugünleri görür gibi "milli enerji" politikasını hayata geçirdi. Huzur ve güven ortamının da sağlanmasıyla birlikte Güneydoğu petrolü ülke ekonomisine kazandırılarak, tankerlerle depolara taşındı. Başta Şırnak Gabar Dağı olmak üzere Diyarbakır Türkiye'nin petrol ihtiyacına önemli katkı sağlarken, Van, Hakkâri ve Siirt gibi bir dönem gidilemeyen bölgelerde de kuyular açıldı ve petrol arama çalışması başlattı.
Giriş Tarihi: 23.03.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 06:28