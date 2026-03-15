Savaşta "Hark" cephesi! ABD, İran'ın petrol ihracatının kalbini vurdu

Basra Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Hark Adası, İran ekonomisinin en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Manhattan'ın üçte biri büyüklüğündeki adaya derin su limanı sayesinde dev petrol tankerleri yanaşabiliyor. Adadaki terminal aynı anda yaklaşık 10 süper tankere yükleme yapabilecek kapasiteye sahip.