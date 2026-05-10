Savunma sanayinin gözdeleri görücüye çıktı! SAHA’da güç gösterisi
Türk savunma sanayisi son 20 yılda eşine az rastlanır tarihi bir sıçramayla dünyayı şaşırttı. Daha düne kadar en basit mühimmatları bile yurt dışından tedarik etmek zorunda kalan ve çoğu zaman ambargolar nedeniyle alamayan Türkiye, bugün gelinen noktada dünyaya savunma sanayi ürünleri ihraç eder hale geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen SAHA 2026, 120'den fazla ülkeden bin 700 üst düzey yöneticiyi ağırladı. Savunma sanayinin gözdelerinin görücüye çıktığı fuar göz doldurdu.
Giriş Tarihi: 10.05.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 08:24