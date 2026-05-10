Savunma sanayinin gözdeleri görücüye çıktı! SAHA’da güç gösterisi

Bir diğer imza ise SSB ile MKE arasında Termobarik Bomba Tedarik Projesi (MK-82-T, MK-83-T, MK-84-T) ve Yüksek Hızlı 35 mm Top (YHT-35) Projesi için atıldı. İmza töreninde Haluk Görgün ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş yer aldı. SSB ayrıca ASELSAN Konya ile Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi sözleşmesini imzaladı. Törene Haluk Görgün ile ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı.