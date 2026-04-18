Seçil Erzan hakkında yeni gelişme: İstinaf o kararın bozulmasına hükmetti!
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Erzan'a "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararına ilişkin incelemesini tamamladı. İstinaf, kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti.
Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 10:47