Seçil Erzan hakkında yeni gelişme: İstinaf o kararın bozulmasına hükmetti!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Erzan'a "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararına ilişkin incelemesini tamamladı. İstinaf, kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 10:47
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf, Erzan hakkında verilen kararın bozulmasına hükmetti.

Daire, ilk derece mahkemenin hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer vermediğini ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiğini belirterek, istinaf itirazlarını yerinde gördü.

Sanık Erzan'ın yargılanması sırasında bazı usullerin uygulanmadığını ifade eden Daire, kararın bozularak dosyanın yerel mahkemeye geri gönderilmesine hükmetti. Daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezası kararlarını da bazı usullerin uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, bir kısım sanıklar yönünde verilen kararları hukuka uygun buldu.

Davayı 1 Aralık 2025'te karar bağlayan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ile toplam 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetmişti.