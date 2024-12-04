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Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

Sofralarda sıklıkla tercih edilen pirinç pilavı, birçok yemeğin eşlikçisidir. Lezzeti ile adeta lezzet şöleni yaşatan pirinç pilavının yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunur. Bu püf noktalar sayesinde pirinç pilavı hem tane tane olacak hem de rengi çok daha beyaz görünecek. İşte sizler için derlemiş olduğumuz püf noktalar…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:40
Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

Akşam yemeklerinin vazgeçilmez tarifi olan pirinç pilavının kıvamını tutturmak biraz zor olsa da püf noktaları öğrendiğinizde oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz.

Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

BİR SÜRE SUDA BEKLETİLMELİ

Pilav yapmadan önce nişastalı bir bakliyat olan pirinci bir süre ıslatmak yapım aşamasında oldukça önemlidir.

Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

Bir süre suyun içerisinde bekleyen pirinçler nişastayı suya bırakır. Bu durum ise pilavın lapa lapa olmasını önler.

Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

Pirinçleri suda bir süre beklettikten sonra tekrar yıkamalısınız.

Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

Eğer pirinci suyun içerisinde ne kadar bekletmeliyiz diye düşünüyorsanız, 30 dakika ve 1 saat arası bekletmeniz önerilir.

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