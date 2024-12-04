Şeflerin gizli yöntemi belli oldu: Tane tane pirinç pilavının sırrı! Birkaç damla sıkıldığında…

Sofralarda sıklıkla tercih edilen pirinç pilavı, birçok yemeğin eşlikçisidir. Lezzeti ile adeta lezzet şöleni yaşatan pirinç pilavının yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunur. Bu püf noktalar sayesinde pirinç pilavı hem tane tane olacak hem de rengi çok daha beyaz görünecek. İşte sizler için derlemiş olduğumuz püf noktalar…