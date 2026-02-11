Trend Galeri Trend Yaşam Şeflerin sırrı ortaya çıktı! Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası: İçine bir kaşık ekleyin...

Şeflerin sırrı ortaya çıktı! Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası: İçine bir kaşık ekleyin...

Her yemeğin yanına yakışan ve sofralarımızdan eksik olmayan yoğurdu evde hazırlamak son zamanlarda çokça tercih ediliyor. Evde mayalanan yoğurdu sertliği hem tadının daha güzel olmasını hem de kolayca bozulmamasını sağlıyor. İşte sizlere tek malzemeyle taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı!

Giriş Tarihi: 11.02.2026 10:26
Yoğurt mayalamak özen ve sabır isteyen bir iştir. Dikkatle hazırladığımız yoğurdun sofralarımıza yakışması için güzel bir kıvam yakalaması gerekir. Oldukça basit ama etkili bu yöntem ile aradığınız yoğurt kıvamını tek seferde elde edebilirsiniz! İşte o formül…

YOĞURT NASIL MAYALANIR?

Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller ile günlük besin değerlerinin büyük bölümünü karşılayan yoğurdu düzenli tüketmek büyük önem taşıyor. Kas fonksiyonları, kemik ve diş gelişimi, sindirim sistemi ve bağırsak florası üzerinde oldukça etkili olan yoğurdu evde bu tarifi takip ederek kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

1.5 litre süt

2 yemek kaşığı mayalık yoğurt

Yapılışı

1.5 litre sütü bir tencereye ekleyin ve kaynatın. Kaynayan sütün havasını almak için ara ara karıştırın. Sütünüzün taşmasını önlemek için sütünüzün yükselmeye başladığını gördüğünüz anda ocağı kapatın. Kaynayan sütünüzü ılımaya bırakın.

Ilıyan sütünüzün sıcaklığını serçe parmağınız yardımıyla kontrol edin. Eğer parmağınız yanmıyorsa sütünüzün sıcaklığı ayarında demektir.

Ilık sütün içerisinde önceden kalmış veya evde bulunan yoğurdunuzu ekleyin ve karıştırın.

Sütünüzü bir gece beklettikten sonra buzdolabına alın ve bir gün bekletin.Yapılışından iki gün sonra yoğurdunuzu tüketmeye başlayabilirsiniz.

TAŞ GİBİ YOĞURDUN PÜF NOKTASI

Yemeklerin en lezzetli eşlikçisi olan yoğurdu evde mayalarken en önemli kısmını unutmamak gerekir. Yoğurdumuzun kıvamı hem ağzımızda güzel bir lezzet bırakacak hem de tüketim süresini uzatacak.

Yoğurdunuzun taş gibi bir kıvamda olmasını sağlayacak o malzeme ise mayalama sırasında yarım çay kaşığı tuz eklemek. Bu yöntem yoğurdunuzun sertleşmesini sağlayarak sofralarınızın ve yemeklerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olacak.

Yarım çay kaşığı ile mayaladığınız yoğurdun yanında, kıvamının iyice oturması için bir diğer yol ise yoğurdunuzun üstünü delikli süzgeç ile kapatarak iyice sarmalamak olacaktır. Tencerenizle aynı boyutta delikli süzgeci yoğurdunuzun üzerine kapatın ve güzelce sarın.

Sarma işlemi için sofra bezinden yararlanabilirsiniz. Tencereyi güzelce sarmak ve bekletme süresine önem vermek yoğurdun kıvamı için önemlidir.


Mayalanmış yoğurdun buzdolabına girmeden önce en az 5 saat dışarıda kalması kıvamı açısından oldukça önemlidir. Dilerseniz akşamdan hazırladığınız yoğurdu gece boyunca bekletip sabah buzdolabına alabilirsiniz.

Buzdolabında da 1 gün beklettikten sonra sofralarınızda servis edebilirsiniz. Bu yöntem ile yoğurdunuz kesilmeyecek ve kıvamını tükenene kadar koruyacak.