Şehrin kaosundan ve kira fiyatlarından bıkan Türk aile çözümü doğada buldu!

Son yıllarda metropollerde artan daire ve kira fiyatları insanları farklı çözümler üretme yoluna itti. Sık sık kira vermekten bıkıp bir karavan içinde yaşayan ya da doğanın ortasında bir kulübeyi evine çeviren insanların haberleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinde bu tercihler arttı. Bu kez Türk bir aile pek çoğumuzun isteyip de cesaret edemediği bir karar verdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile düşük maliyetle doğanın ortasında ev yaptı. O görüntüler sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.
Hepimiz şehir hayatında boğulup kendimizi doğaya atmak isteriz! Kimileri ise bunu doğayla iç içe yaşamak gibi daha ilgi çekici fikirlere çevirebiliyor.
Ailece işe koyuldular ve doğanın ortasında şehirde harcayacakları paranın çok daha azına bir ev sahibi oldular.
İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.
İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler
İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...