Trend Galeri Trend Yaşam Şehrin kaosundan ve kira fiyatlarından bıkan Türk aile çözümü doğada buldu!

Şehrin kaosundan ve kira fiyatlarından bıkan Türk aile çözümü doğada buldu!

Son yıllarda metropollerde artan daire ve kira fiyatları insanları farklı çözümler üretme yoluna itti. Sık sık kira vermekten bıkıp bir karavan içinde yaşayan ya da doğanın ortasında bir kulübeyi evine çeviren insanların haberleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinde bu tercihler arttı. Bu kez Türk bir aile pek çoğumuzun isteyip de cesaret edemediği bir karar verdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile düşük maliyetle doğanın ortasında ev yaptı. O görüntüler sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:03 PAYLAŞ