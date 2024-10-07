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Semih Çelik'in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Türkiye günlerdir Fatih'de katil Semih Çelik'in, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettiği olayı konuşuyor. Toplumda infial uyandıran bu katliam tartışmaları da beraberinde getirdi. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel yaşanan bu korkunç olay sonrası bir yazı kaleme aldı. Tezel köşesinde gerçekleşen katliam ile ilgili "Katilin ailesi böyle bir psikopat, merhametsiz evlat yetişirken kış uykusunda mıydı? Türkiye'de de ABD'deki gibi tecavüzcü ve katil gençlerin aileleri de yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 07:41
Semih Çelik’in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Yarım saat arayla iki genç kızı katletti. Önce Ayşenur Halil'in cansız bedeninin fotoğraflarını ailesine gönderdi.
Sonra da İkbal Uzuner'in kafasını kesip annesinin önüne attı.
Ve surlardan atlayıp intihar etti!

Semih Çelik’in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Yaşananlar korku filmi gibi ama gerçek!
Katil 19 yaşında Semih Çelik adında bir genç. Kurbanları da 19 yaşında.
Katilin odası 'Seven' filmindeki gibi! Kurbanlarını nasıl keseceğini bile kâğıda çizmiş!

Semih Çelik’in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Katilin ailesi böyle bir psikopat, merhametsiz evlat yetişirken kış uykusunda mıydı?
19 yaşında hiç kasap gördünüz mü? Semih Çelik belki de kesip biçmeyi öğrenmek için kasap çırağı oldu.
Komşuları, katil için "Sessiz sedasız efendi çocuktu ama annesini hiç görmedik" diyorlar.

Semih Çelik’in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Katilin babası, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, intihara kalkıştığını, beş kez hastaneye gittiğini söylüyor.
Katilin bir yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 5 kaydı var.

Semih Çelik’in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Eğer kayıtlar psikiyatri bölümüne yapıldıysa sağlık sistemini de sorgulamamız gerekiyor!
Uzman bir psikiyatrist, Semih Çelik'in normal olmadığını ve suç işleme potansiyelinin olduğunu anlayabilirdi!
Teşhis konulamadı mı?

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