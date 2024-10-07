Semih Çelik’in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı

Katilin ailesi böyle bir psikopat, merhametsiz evlat yetişirken kış uykusunda mıydı?

19 yaşında hiç kasap gördünüz mü? Semih Çelik belki de kesip biçmeyi öğrenmek için kasap çırağı oldu.

Komşuları, katil için "Sessiz sedasız efendi çocuktu ama annesini hiç görmedik" diyorlar.



