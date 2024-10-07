Semih Çelik'in ailesi kış uykusunda mıydı? Sadece katil değil aileler de yargılanmalı
Türkiye günlerdir Fatih'de katil Semih Çelik'in, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettiği olayı konuşuyor. Toplumda infial uyandıran bu katliam tartışmaları da beraberinde getirdi. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel yaşanan bu korkunç olay sonrası bir yazı kaleme aldı. Tezel köşesinde gerçekleşen katliam ile ilgili "Katilin ailesi böyle bir psikopat, merhametsiz evlat yetişirken kış uykusunda mıydı? Türkiye'de de ABD'deki gibi tecavüzcü ve katil gençlerin aileleri de yargılanmalı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 07:41