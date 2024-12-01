Semiha Sözer’i kayalıklardan itip intihar süsü vermişti: Cani kocanın cezası açıklandı!

UZMAN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit ederken, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü bir kez daha gözaltına aldı.