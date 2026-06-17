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Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!
Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!
Son dakika hava durumu! Yaz aylarında eşine az rastlanır meteorolojik bölünme! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümü için aniden bastıracak şimşekli, gök gürültülü sağanak yağış alarmı verirken; o bölgemizde ise sıcaklıklar 40 derece sınırını zorlayacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hava sıcaklıklarının aniden çakılacağı şehirler ve gün içindeki o kritik saatler...
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:36