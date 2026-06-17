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Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika hava durumu! Yaz aylarında eşine az rastlanır meteorolojik bölünme! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümü için aniden bastıracak şimşekli, gök gürültülü sağanak yağış alarmı verirken; o bölgemizde ise sıcaklıklar 40 derece sınırını zorlayacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hava sıcaklıklarının aniden çakılacağı şehirler ve gün içindeki o kritik saatler...

Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:36
Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika tahminleri, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde tam anlamıyla iki farklı mevsimi bir arada yaşayacağını gösteriyor. Hava durumu tahminleri, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağış ve şimşek aktivitesine işaret ederken, bir ucunda ise kavurucu yaz sıcaklarının etkisini artıracağını ortaya koyuyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Atmosferdeki bu sert değişim, vatandaşların günlük planlarını ve seyahat rotalarını doğrudan etkileyecek cinsten bir meteorolojik bölünmeyi beraberinde getiriyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

GÜNEŞE ALDANIP DIŞARI ÇIKMAYIN: BİRKAÇ SAATTE HAVA TAMAMEN DEĞİŞECEK!

Günlük yaşamı en çok etkileyen durumlardan biri ise gün içindeki ani hava değişimleri olacak. Sabah saatlerinde yurdun genelinde sakin, az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakimken, öğle saatlerine doğru atmosferdeki dengeler tamamen değişiyor.

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Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Güneş ışınlarının yeryüzünü maksimum seviyede ısıtmasıyla birlikte gökyüzünde dikey bulutlar hızla gelişiyor ve öğleden sonra Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir hat boyunca aniden gökgürültülü sağanak yağışlar, şimşekler ve yerel dolu yağışları patlak veriyor. Neyse ki bu kararsız bulut yapısı akşam saatlerinden itibaren enerjisini kaybederek dağılıyor ve geceleri hava yeniden sakin, az bulutlu bir faza geçiş yapıyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL? HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Hafta sonu planı yapacak olan milyonlarca vatandaşın gözü ise gökyüzündeki son değişimlere çevrilmiş durumda. Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde gökgürültülü sağanak yağışlar yer yer hız kesmeden etkisini sürdürürken; Kıyı Ege ve Akdeniz sahillerinde hava tamamen açacak ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 derece sınırına kadar dayanacak.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Pazar gününe gelindiğinde ise bu yağışlı dalga batı illerimizden yavaş yavaş çekilmeye başlayacak; Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve bol güneşli bir faza geçiş yaparken; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde sağanak mesaisi devam edecek. Hafta sonu boyunca yurdun bir yarısında şemsiyeler açık kalırken, güney ve batı kıyılarında deniz sezonu, Güneydoğu'da ise kavurucu çöl sıcakları etkisini tam gaz sürdürecek.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

SICAKLIKLAR BİRDEN ÇAKILIYOR: ANKARA VE ÇEVRE İLLERDE SAĞANAK ALARMI

Hafta genelindeki eğilime bakıldığında, yağışlı dalganın özellikle iç, kuzey ve doğu kesimleri tamamen abluka altına alacağı görülüyor. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu genelinde yağış öncesinde 32-33 derecelerde seyreden bunaltıcı sıcaklıklar, yağışlı sistemin yerleşmesiyle birlikte yer yer 21-24 derecelere kadar gerileyerek derin bir nefes aldıracak.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Marmara ve Karadeniz bölgeleri de bu serinletici ama kuvvetli sağanak yağışlardan nasibini fazlasıyla alacak; özellikle Karadeniz'in dik yamaçlarında ani su baskınları ve sel riskine karşı yerel yönetimlerin teyakkuzda olması gerekiyor. Yağışlı sistem ilerleyen günlerde batıdan yavaş yavaş çekilerek yerini yeniden güneşe bırakacak.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin iki mega kenti İstanbul ve İzmir, önümüzdeki günlerde yaşanacak meteorolojik bölünmeden en net etkilenen şehirler olarak dikkat çekiyor. Megakent İstanbul, ilk etapta sıcak ve sakin bir gökyüzüyle güne başlasa da ilerleyen günlerde üst üste gelecek gökgürültülü sağanak yağışların radarına giriyor; sıcaklıkların 30°C'li seviyelerden 25-26°C'lere kadar gerileyeceği İstanbul'da yaşayanların şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekiyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Ege'nin incisi İzmir ise bu yağışlı ve serinletici dalgaya adeta meydan okuyarak yaz güneşinin tadını çıkarmaya devam edecek; periyot boyunca neredeyse hiç yağış almayacak olan kentte termometreler 31°C ile 34°C arasında seyrederek yakıcı sıcakları ve bol güneşli günleri kesintisiz sürdürecek.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

O BÖLGELER ADETA KAVRULACAK: TERMOMETRELER 40 DERECE SINIRINI ZORLUYOR!

Bu yağışlı ve serin dalgaya ülkenin güney ve kıyı kesimleri ise adeta meydan okuyor. Turizmin kalbi olan Kıyı Ege ve Akdeniz sahil şeridinde gökyüzü çoğunlukla az bulutlu ve bol güneşli kalmaya devam ederken, sıcaklıklar yaz normallerinde seyredecek. Madalyonun diğer yüzünde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise kelimenin tam anlamıyla kavruluyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Yağış sistemlerinin tamamen teğet geçtiği Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin gibi şehirlerimizde termometreler 37 dereceden başlayıp ilerleyen günlerde 40 derece sınırını zorlayacak aşırı sıcaklarla mücadele edecek. Bölgedeki yüksek nem ve sıcaklık, özellikle güneşin en dik geldiği saatlerde bunaltıcı seviyelere ulaşacak.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

UZMANLAR PEŞ PEŞE UYARDI: SEL, YILDIRIM VE ISI ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Sonuç olarak Türkiye genelinde bir yanda şemsiyelerin açıldığı ve serin havanın hissedildiği, diğer yanda ise klimaların aralıksız çalıştığı tezat bir tablo bizi bekliyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde aniden bastırabilecek yıldırım düşmesi, ani sel ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı anlık meteorolojik radar uyarılarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Güneydoğu'da ve diğer sıcak bölgelerde yaşayanların ise kronik rahatsızlıklar ve ısı çarpmasına karşı tedbirli olmaları, özellikle güneşin en dik olduğu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH 06:00 - 12:00

17 Haziran Çarşamba gününün ilk yarısında yurdun çok büyük bir bölümünde sakin, az bulutlu ve güneşli bir sabah yaşanıyor. Günün bu erken saatlerinde yağışlar henüz genele yayılmamış durumda. Yalnızca Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ucunda (Kars ve Ardahan çevreleri) yeşil renkli uyarı alanı içinde gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin aktif olduğunu görüyoruz.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Günün en hareketli ve kararsız hava kütlesinin görüldüğü zaman dilimi öğle saatleridir. Sıcaklığın artmasıyla birlikte konvektif yağışlar yurdun birçok bölgesinde eş zamanlı olarak patlak veriyor. Batı Karadeniz (Kastamonu çevresi), İç Ege-İç Anadolu sınırı (Eskişehir, Kütahya hatları), Göller Yöresi ile Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Antalya'nın içleri), Doğu Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamında (Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari şeridi) gökgürültülü sağanak yağışlar haritada yeşil alanlarla boyanarak etkisini gösteriyor. Marmara, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ise bu yağışlı dalgadan etkilenmeyerek az bulutlu yapısını koruyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

AKŞAM 18:00 - 24:00

Güneşin batmaya başlaması ve konvektif dengesizliğin azalmasıyla birlikte, öğleden sonra yurdu saran o kuvvetli yağış bulutları akşam saatlerinde etkisini tamamen kaybediyor. Türkiye genelinde yağışlı alan kalmıyor. Ülkenin tamamı az bulutlu ve açık bir gökyüzüne teslim olarak huzurlu ve sakin bir akşam geçiriyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

GECE 00:00 - 06:00

18 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerine sarktığımızda, akşam saatlerinde başlayan durağan ve açık hava yapısının kararlılıkla devam ettiğini görüyoruz. Gece yarısından sabaha kadar yurdun hiçbir bölgesinde yağış veya şimşek aktivitesi gözlenmiyor. Tüm şehirler geceyi az bulutlu, açık ve mevsim normallerindeki serinlikle kapatıyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Haftanın ortasında yaz sıcakları ülkenin genelinde kendisini hissettiriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometrelerin kırmızı alarm vererek 37-38°C seviyelerine ulaştığını görüyoruz. İç Ege (Kütahya, Afyon civarı), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan çevresi) yerel gökgürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Ülkenin geri kalan büyük bir bölümünde ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

18 HAZİRAN PERŞEMBE

Perşembe günü itibarıyla hava durumunda radikal bir değişim yaşanıyor. Gökgürültülü sağanak yağışlar ülkenin çok büyük bir kısmını etkisi altına alıyor. Trakya, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun neredeyse tamamı ve Karadeniz şimşek ikonlarıyla kaplanmış durumda. Bu yağış dalgasına tamamen direnen tek yer ise Güneydoğu Anadolu; bölgede sıcaklıklar daha da tırmanarak 39°Cye kadar ulaşıyor ve kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

19 HAZİRAN CUMA

Haftanın son iş gününde de şemsiyeleri kapatmak pek mümkün görünmüyor. Kıyı Ege (İzmir çevresi) ve Güneydoğu Anadolu hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamında gökgürültülü sağanak yağışlar hız kesmeden devam ediyor. Yağışın etkisiyle birlikte iç kesimlerde bunaltıcı hava yerini serinlemeye bırakıyor; İç Anadolu genelinde sıcaklıkların 21-24°C civarına kadar gerilediği dikkat çekiyor. Güneydoğu ise istikrarını koruyarak 37-39°C bandında yanmaya devam ediyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

20 HAZİRAN CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde yağışlı ve kararsız hava kütlesi coğrafyamızı terk etmekte acele etmiyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Buna karşın Ege ve Akdeniz kıyılarında hava açmaya başlıyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar zirve noktasına ulaşıyor ve Şanlıurfa-Diyarbakır hatlarında termometreler 40°Cyi zorluyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

21 HAZİRAN PAZAR

Haftanın son gününde yağış dalgası batı bölgelerimizden yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli bir faza geçiş yapıyor. Ancak Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde gökgürültülü sağanak yağışlar pazar mesaisine devam ediyor. Güneydoğu Anadolu ise haftayı yine yüksek sıcaklıklarla (36-38°C) ve bol güneşle kapatıyor.

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL? iŞTE İL İL TAM LİSTE

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu