Şemsiyeler açılırken termometreler 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den hafta sonu için son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

UZMANLAR PEŞ PEŞE UYARDI: SEL, YILDIRIM VE ISI ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Sonuç olarak Türkiye genelinde bir yanda şemsiyelerin açıldığı ve serin havanın hissedildiği, diğer yanda ise klimaların aralıksız çalıştığı tezat bir tablo bizi bekliyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde aniden bastırabilecek yıldırım düşmesi, ani sel ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı anlık meteorolojik radar uyarılarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Güneydoğu'da ve diğer sıcak bölgelerde yaşayanların ise kronik rahatsızlıklar ve ısı çarpmasına karşı tedbirli olmaları, özellikle güneşin en dik olduğu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.