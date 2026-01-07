Senin Hikayen filmi konusu ve oyuncuları: Senin Hikayen filmi ne zaman çekildi?
Modern zamanların aile ilişkilerini, ebeveyn olma korkusunu ve kuşaklar arası çatışmaları sıcak bir dille ele alan "Senin Hikayen", Türk sinemasının samimi dram-komedi örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yönetmen Tolga Örnek'in imzasını taşıyan film, izleyiciyi "Çocuk mu yapsak, kariyer mi?" ikilemi ile hayatın acı-tatlı gerçekleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Peki, Senin Hikayen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte bu duygusal yapımın tüm detayları.
