Senin Hikayen filmi konusu ve oyuncuları: Senin Hikayen filmi ne zaman çekildi?

Hakan'ın annesi Meral'da ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda terredütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar...