Senin Hikayen filmi konusu ve oyuncuları: Senin Hikayen filmi ne zaman çekildi?

Modern zamanların aile ilişkilerini, ebeveyn olma korkusunu ve kuşaklar arası çatışmaları sıcak bir dille ele alan "Senin Hikayen", Türk sinemasının samimi dram-komedi örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yönetmen Tolga Örnek'in imzasını taşıyan film, izleyiciyi "Çocuk mu yapsak, kariyer mi?" ikilemi ile hayatın acı-tatlı gerçekleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Peki, Senin Hikayen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte bu duygusal yapımın tüm detayları.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 17:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:39
2013 yılında vizyona giren Senin Hikayen, sadece bir "bebek bekleme" hikayesi değil, aynı zamanda aile bağlarının gücünü ve hayatın beklenmedik sürprizlerine karşı verilen mücadeleyi anlatıyor. Başrollerini Timuçin Esen ve Selma Ergeç'in paylaştığı film, gerçekçi diyalogları ve hayatın içinden karakterleriyle vizyona girdiği dönemde büyük beğeni toplamıştı. Film, bir yandan yeni bir hayatın müjdesini verirken diğer yandan yaşlanan bir annenin hikayesiyle izleyiciyi hüzünlendiriyor.

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir.

Hakan'ın annesi Meral'da ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda terredütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar...

SENİN HİKAYEN OYUNCULARI

Timuçin Esen
Selma Ergeç
Nevra Serezli
Sait Genay
İdil Fırat
Murat Serezli
Levent Can

