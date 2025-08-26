Trend Galeri Trend Yaşam SEPETERLERE İNDİRİM GELİYOR! A101 aktüel 28 Ağustos broşürü: Su sebili, blender seti, tost makinesi, halı yıkama makinesi

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 28 Ağustos A101 indirimleriyle alışveriş sepetleri dolacak. Lastikli çarşaftan masa örtüsüne, takı düzenleyicisinden çalışma masasına, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Bunun yanı sıra; su sebili, blender seti, tost makinesi, halı yıkama makinesi, buharlı ütü/kırışık açıcı, tencere çeşitleri ve saklama kapları da kampanyada öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki bu hafta A101 aktüel fırsatlarında hangi ürünler var? İşte 28 Ağustos A101 aktüel kataloğu ve güncel fiyat listesi!