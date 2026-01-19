Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLERE FIRSATLAR!✨BİM aktüel 20-23 Ocak indirimleri: Fincan seti, örgü ipleri, oyuncak süpürge...

BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. 20–23 Ocak tarihleri arasında mağazalarda yer alacak indirimli ürünler alışveriş tutkunlarının radarına girdi. Bu hafta raflarda; temel gıda ürünlerinden ev eşyalarına, küçük ev aletlerinden elektronik ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.Öne çıkan ürünler arasında tava–tencere setleri, fincan takımları, örgü ipleri, oyuncak elektrik süpürgesi, titreşimli masaj aleti ve pilates ekipmanları dikkat çekiyor.Peki, BİM'de bu hafta neler var?

Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:24