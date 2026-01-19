Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLERE FIRSATLAR!✨BİM aktüel 20-23 Ocak indirimleri: Fincan seti, örgü ipleri, oyuncak süpürge...

BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. 20–23 Ocak tarihleri arasında mağazalarda yer alacak indirimli ürünler alışveriş tutkunlarının radarına girdi. Bu hafta raflarda; temel gıda ürünlerinden ev eşyalarına, küçük ev aletlerinden elektronik ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.Öne çıkan ürünler arasında tava–tencere setleri, fincan takımları, örgü ipleri, oyuncak elektrik süpürgesi, titreşimli masaj aleti ve pilates ekipmanları dikkat çekiyor.Peki, BİM'de bu hafta neler var?

Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:24
BİM, Ocak 2026 aktüel katalogları ile birçok üründe cazip fiyatlar sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, tekstil ürünlerinden farklı kategorilere kadar geniş bir ürün seçkisi dikkat çekiyor. 20 Ocak Salı günü temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla raflarda yer alırken, 23 Ocak kataloğunda spor ve aktif yaşam ürünleri ön plana çıkıyor.İşte BİM'in yeni aktüel indirimleri…

