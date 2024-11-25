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Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele'in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!
Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele'in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!
36 yaşındaki ünlü şarkıcı Adele, son dönemde müziği bırakacağını açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Hayranlarını üzen bu haberin ardından Adele, son konserlerini verdiğini söyledi. Zaman zaman verdiği kilolarla da gündeme gelen şarkıcının 45 kiloyu nasıl verdiği de tekrar merak konusu oldu. İşte zayıflamasının sırrı...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:01