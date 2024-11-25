Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele’in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

KİLO KAYBININ ASIL SEBEBİ

Adele'in egzersiz rejimi, ağırlık kaldırma ve kardiyo eğitimini içeriyor British Vogue ile yaptığı bir başka röportajda Adele, karantina sırasında günde üç kez çalıştığını söyledi: "Yani sabahları ağırlık çalışıyorum, sonra normalde yürüyüş yapıyorum ya da öğleden sonra boks yapıyorum ve sonra gidip kardiyo yapıyorum." dedi.