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Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele'in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

36 yaşındaki ünlü şarkıcı Adele, son dönemde müziği bırakacağını açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Hayranlarını üzen bu haberin ardından Adele, son konserlerini verdiğini söyledi. Zaman zaman verdiği kilolarla da gündeme gelen şarkıcının 45 kiloyu nasıl verdiği de tekrar merak konusu oldu. İşte zayıflamasının sırrı...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:01
Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele’in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

Adele, uzun zamandan sonra verdiği bir röportajında, nasıl zayıfladığını anlattı. Kısa sürede büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı 45 kiloyu verdiğini tüm detaylarıyla açıkladı.

Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele’in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

KİLO KAYBININ ASIL SEBEBİ

Adele'in egzersiz rejimi, ağırlık kaldırma ve kardiyo eğitimini içeriyor British Vogue ile yaptığı bir başka röportajda Adele, karantina sırasında günde üç kez çalıştığını söyledi: "Yani sabahları ağırlık çalışıyorum, sonra normalde yürüyüş yapıyorum ya da öğleden sonra boks yapıyorum ve sonra gidip kardiyo yapıyorum." dedi.

Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele’in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

RUHSAL OLARAK DA KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Adele için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek sadece hedef kiloya ulaşmak değildi. British Vogue'a verdiği demeçte, "Kaygılarım yüzündendi. Antrenman yaparak kendimi daha iyi hissettim" diyerek ünlü şarkıcı ayrıca, "Asla kilo vermekle ilgili değildi, her zaman güçlü olmak ve kendime yeterince zaman vermekle ilgiliydi" dedi.

Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele’in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

Miele, Adele'in amacının "fiziksel ve zihinsel olarak güçlenmek olduğunu kabul ediyor. Gerçekten harekete ve özellikle kuvvet antrenmanına başladı. Böylece çift seans yapmaya başladı" dedi.

Sesi kadar verdiği kilo ile de gündeme gelmişti: Adele’in 45 kilo vermesini sağlayan o diyet!

KENDİNDEN EMİN VE MUTLU

Adele, İngiltere Vogue'a verdiği demeçte, sosyal medyada kilo verme yolculuğu hakkında neden daha fazla paylaşım yapmadığı sorulduğunda, "Bunu kendim için yaptım, başkası için değil. Öyleyse neden paylaşayım ki? Bu benim vücudum." diyerek cevap verdi.

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