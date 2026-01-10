Sessiz evlerin yükünü çocuklar taşıyor! Uzmanı tek tek vurguladı: "Sorun yok demekle yetinmek yerine"

Hayat akıyor, ev dönüyor, saatler geçiyor. Ama kimse kimsenin kalbine uğramıyor. Bu yeni bir kopuş biçimi. Kimse "bitti" demiyor. Kimse "yoruldum" diye masaya vurmuyor. Sadece anlatmaktan vazgeçiliyor. En tehlikelisi de bu zaten. Çünkü anlatmaya değmez hissi, ilişkilerdeki en derin kırılma noktasıdır. İnsan, anlaşılamayacağını düşündüğü yerde susar. Bir süre sonra da suskunluğa alışır.

