Sessiz evlerin yükünü çocuklar taşıyor! Uzmanı tek tek vurguladı: "Sorun yok demekle yetinmek yerine"
Evler artık daha sessiz ama bu sessizlik huzurdan çok uzak. Konuşulmayan kırgınlıklar birikiyor, duygusal temas giderek kayboluyor. Anne-babalar aynı evde ama birbirleri ve çocuklarıyla iletişimleri yok. Bu görünmez kopuşun en ağır yükünü ise çocuklar taşıyor.
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:13