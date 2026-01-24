Trend
Sessizce kabullenmek güçlenmek değildir! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı:" Kabullenmek yerine"
İnsan, canını en çok acıtan şeylere bile zamanla alışıyor; susmayı, sevilmeden kalmayı, değersiz hissetmeyi 'normal' sayıyor. Oysa her alışma güçlenmek değil; bazıları insanı yavaş yavaş kendine yabancılaştırıyor. Alışkanlık adı altında sürdürülen bu sessiz kabulleniş, bireyin ruhsal sınırlarını görünmez biçimde aşındırıyor.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:54