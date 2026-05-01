SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: "Aşık mısın Ona?"

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: "Aşık mısın Ona?"

Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesinde paylaşılan tanıtımda, karakterler arasındaki gerilimin giderek arttığı ve hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin yaşanacağı görülüyor. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken 12. bölüm fragmanını izlemek ve yeni bölüme dair ipuçlarını keşfetmek için detaylar haberin devamında…

Giriş Tarihi: 01.05.2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 00:20
SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

Diğer yandan Aldur ailesi, medyanın acımasız sorularıyla karşı karşıya kalır. Olaylar farklı yönlere çekilir. Bu durum, Dicle'nin yeni bir karar almasına neden olur. Kalbinin en derininde bu kararı uygulamak için harekete geçer ve bunu Erkan'dan gizler. Sevdiği adamı mutlu etmek için bu kararı almış olsa da Erkan gerçeği öğrenir ve büyük bir acı yaşar.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sevdiğim Sensin dizisi, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Helin Kandemir'in yer aldığı 12. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümlerini, aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Karanlık saldırının ardından Civan yaşam savaşı verirken, diğerleri kurtulur. Yaşanan bu hadise, Nilüfer'in Civan'a karşı hislerini sorgulamasına neden olurken; Erkan ve Dicle'nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

Öte yandan Aldur ailesi, sadece saldırıyla değil, geçmişin gölgeleriyle de sarsılır. Fikret'i durduran büyük sır, ona geldiği noktada Erkan'ı yok etmesi değil, kazanması gerektiğini gösterir. Ancak yaşananlardan sonra bu hiç de kolay değildir.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

Esat ise ailesinin başına gelenler nedeniyle Fikret'le yüzleşir. İnci, geçmişteki sır yüzünden ailesi Fikret'le her karşı karşıya geldiğinde gerilir. Bununla birlikte öğrendiği başka bir bilgiyle, özellikle Fatoş'a karşı harekete geçer.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin 12. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm öncesinde paylaşılan tanıtımda, karakterler arasındaki dengelerin tamamen değiştiği ve hikâyenin seyrini etkileyecek gelişmelerin öne çıktığı görülüyor. Sürpriz olayların dikkat çektiği 12. bölüm fragmanı, yeni bölüme dair önemli ipuçları sunuyor.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE STAR TV: Aşık mısın Ona?

İnci ise Dicle'ye karşı başka planların peşindedir. Esat'la evlilik yıl dönümleri için düzenlediği yemeğe herkesi davet eder. Görünen amacı, çevreye karşı imajını düzeltmektir. Ancak bu yemeğin merkezinde, herkesten gizlediği ve Dicle'ye haddini bildirmek için kurduğu büyük bir oyun vardır. Ne var ki bu oyun her şeyi alt üst eder ve Erkan'ı büyük bir itirafın eşiğine getirir.