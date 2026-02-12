Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı izle: "Sevsen De Sevmesen De Evleneceksin!"

Kader, Dicle ve Erkan'ın yolunu dökülen kanla bağlar ve Erkan, Dicle'yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, Erkan'ı asker dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik beklemektedir. Erkan, hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen Dicle'yi İstanbul'a götürmek zorundadır. Dicle, İstanbul'daki yepyeni dünya karşısında bocalarken Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacaktır?