Trend Galeri Trend Yaşam Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı izle: "Sevsen De Sevmesen De Evleneceksin!"

Star TV'nin bu akşam ekran yolculuğuna başlayan yeni dizisi Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle takip edildi. Bir yanda dağ kulübesinde tutsak bir hayat süren saf kalpli Dicle, diğer yanda vicdan borcuyla askerlik yapan Erkan... Töre kıskacında dökülen kanın birbirine bağladığı bu iki hayat, artık İstanbul'un acımasız çarkları arasında dönecek. Peki, Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkan, Dicle'yi ailesine nasıl tanıtacak? İşte imkansız bir sevdanın ilk ipuçları.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 23:02
12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, dram yüklü bir hikayeyle perdelerini açtı. Töreden kurtarılmak için apar topar evlendirilen Dicle'nin, hiç bilmediği bir dünyaya, İstanbul'a doğru yola çıkışı izlendi.

Star TV ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin

Star TV ile takip edilen Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=HP_gmG1Xhg8

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle, acımasız ağabeylerinin baskısı yüzünden adeta tutsak bir hayat sürmektedir. Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış, dünyaya çok yabancıdır. Bir gün bölgede yaşanan deprem nedeniyle yolu, İstanbul'daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerlik yapan Erkan'la kesişir.

Kader, Dicle ve Erkan'ın yolunu dökülen kanla bağlar ve Erkan, Dicle'yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, Erkan'ı asker dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik beklemektedir. Erkan, hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen Dicle'yi İstanbul'a götürmek zorundadır. Dicle, İstanbul'daki yepyeni dünya karşısında bocalarken Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacaktır?