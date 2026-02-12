Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı izle: "Sevsen De Sevmesen De Evleneceksin!"
Star TV'nin bu akşam ekran yolculuğuna başlayan yeni dizisi Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle takip edildi. Bir yanda dağ kulübesinde tutsak bir hayat süren saf kalpli Dicle, diğer yanda vicdan borcuyla askerlik yapan Erkan... Töre kıskacında dökülen kanın birbirine bağladığı bu iki hayat, artık İstanbul'un acımasız çarkları arasında dönecek. Peki, Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkan, Dicle'yi ailesine nasıl tanıtacak? İşte imkansız bir sevdanın ilk ipuçları.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 23:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 23:02