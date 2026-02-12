SEVDİĞİM SENSİN KONUSU VE ÇEKİM YERLERİ! Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

12 Şubat 2026 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Sevdiğim Sensin, dramatik bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Deprem sonrası gelişen olaylarla birbirine bağlanan Dicle ve Erkan'ın yaşamı, aile baskısı ve geleneksel kurallar çerçevesinde şekilleniyor. İstanbul'da başlayacak yeni hayatın iki karakter için nasıl sonuçlar doğuracağı merak edilirken, dizinin çekim yapılan mekanları ve gerçek olaylardan esinlenip esinlenmediği de gündemdeki yerini aldı.