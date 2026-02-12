Trend Galeri Trend Yaşam Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? Star TV'nin yeni dizisi bu akşam başlıyor!

Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? Star TV'nin yeni dizisi bu akşam başlıyor!

Sevdiğim Sensin dizisi 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı yapım, dağ kulübesinde annesiyle yaşayan ve abilerinin baskısı altında büyüyen Dicle'nin hayatına odaklanıyor. Bölgede yaşanan deprem sonrası yolu askerlik görevini yapan Erkan'la kesişen Dicle'nin hikâyesi, zoraki bir evlilik üzerinden ilerliyor. Peki, Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? İşte dizinin çekim yerleri ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:12
12 Şubat 2026 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Sevdiğim Sensin, dramatik bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Deprem sonrası gelişen olaylarla birbirine bağlanan Dicle ve Erkan'ın yaşamı, aile baskısı ve geleneksel kurallar çerçevesinde şekilleniyor. İstanbul'da başlayacak yeni hayatın iki karakter için nasıl sonuçlar doğuracağı merak edilirken, dizinin çekim yapılan mekanları ve gerçek olaylardan esinlenip esinlenmediği de gündemdeki yerini aldı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ BU AKŞAM İLK BÖLÜMÜYLE BAŞLIYOR!

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Şubat Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen yapımın ilk bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı dizi, dramatik hikâyesiyle ekran yolculuğuna başlıyor.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU

Bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle, acımasız abilerinin baskısı yüzünden adeta tutsak bir hayat sürmektedir. Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış, dünyaya çok yabancı kalmıştır. Bir gün bölgede yaşanan deprem nedeniyle yolu, İstanbul'daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerliğini yapan Erkan'la kesişir.

Kader, Dicle ve Erkan'ın yolunu dökülen kanla bağlar ve Erkan, Dicle'yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır. Dicle, saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, Erkan'ı askerden dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik beklemektedir.

Erkan, hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen Dicle'yi İstanbul'a götürmek zorundadır. Dicle, İstanbul'daki yepyeni dünya karşısında bocalarken, Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacaktır?

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

  • Helin Kandemir

  • Aytaç Şaşmaz

  • Hüseyin Avni Danyal

  • Esra Ronabar

  • Deniz Işın

  • Özlem Conker

  • Cihat Süvarioğlu

  • Umutcan Ütebay

  • Elçin Zehra İrem

  • Nihan Büyükağaç

  • Barış Baktaş

  • Emrah Aytemur

  • Deniz Karaoğlu

  • Yılmaz Kunt

  • Manolya Maya

  • Murat Seven

  • Bensu Uğur

SEVDİĞİM SENSİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdiğim Sensin dizisinin çekimleri Ağrı ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Hikâyenin kırsalda geçen bölümleri için Ağrı'nın doğal ve dağlık bölgeleri tercih edilirken, şehir yaşamını yansıtan sahneler ise İstanbul'da çekiliyor.

