Trend Galeri Trend Yaşam Sevgililer Günü Google Doodle oldu! Sevgililer Günü’nün hikayesi ne, nasıl ortaya çıktı? İşte 14 Şubat’ın Tarihçesi

14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl da Google Doodle tasarımıyla gündeme taşındı. Bu vesileyle pek çok kişi Sevgililer Günü'nün hikayesi ne, nasıl ortaya çıktı sorusuyla bugüne ilişkin detayları inceliyor. İşte 14 Şubat'ın tarihçesi ve ortaya çıkış hikayesi.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 07:38
Her yıl 14 Şubat'ta dünya genelinde aşkın ve romantizmin simgesi haline gelen Sevgililer Günü, bu kez Google'ın ana sayfasındaki özel Doodle tasarımı ile dikkat çekti. Tarihi Antik Roma'ya kadar uzanan bu özel günün ortaya çıkış hikayesi ise sanıldığından çok daha eski ve efsanelerle dolu. İşte 14 Şubat'ın tarihçesi ve ortaya çıkışı;

Sevgililer Günü'nün Tarihçesi

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta dünya genelinde kutlanan ve aşkı, sevgiyi, bağlılığı simgeleyen özel bir gündür. Ancak bu romantik günün kökeni modern zamanlara değil, yüzyıllar öncesine, Antik Roma dönemine kadar uzanır.

14 Şubat Nasıl Ortaya Çıktı?

Sevgililer Günü'nün en bilinen hikayesi, Roma İmparatoru Claudius II dönemine dayanır. Rivayete göre imparator, genç erkeklerin evlenmesinin onları askerlikten uzaklaştırdığını düşünerek evliliği yasaklar. Ancak bir rahip olan Aziz Valentine, çiftleri gizlice evlendirmeye devam eder. Bu durum ortaya çıkınca Valentine tutuklanır ve 14 Şubat'ta idam edilir.

Efsaneye göre Valentine, idam edilmeden önce gardiyanın kızına bir mektup yazar ve mektubunu "Senin Valentine'ın" şeklinde imzalar. Bu ifade, günümüzde hâlâ Sevgililer Günü kartlarında kullanılan romantik bir gelenek haline gelmiştir.

14 Şubat'ın kökeni yalnızca bir aziz hikâyesine dayanmaz. Antik Roma'da 13-15 Şubat tarihleri arasında doğurganlık festivali olan Lupercalia kutlanırdı. Bu pagan geleneği, baharın gelişini ve bereketi simgelerdi. 5. yüzyılda Papa Gelasius I, bu pagan festivali kaldırarak 14 Şubat'ı Aziz Valentine Günü olarak ilan etti. Böylece gün, Hristiyan geleneği içinde yeni bir anlam kazandı.

Günümüzdeki Sevgililer Günü Nasıl Oluştu?

Sevgililer Günü'nün romantik bir gün haline gelmesi Orta Çağ'da gerçekleşti. Özellikle İngiliz şair Geoffrey Chaucer, 14 Şubat'ı kuşların eş seçtiği gün olarak betimlediği şiirlerinde bu tarihi aşk ile ilişkilendirdi. Bu anlayış zamanla Avrupa'da yaygınlaştı ve 14 Şubat, âşıkların birbirine sevgi mesajları verdiği bir güne dönüştü.

18 ve 19. yüzyıllarda İngiltere ve Amerika'da Sevgililer Günü kartları yaygınlaşmaya başladı. Sanayi Devrimi ile birlikte seri üretim kartların ortaya çıkması, bu geleneği daha da popüler hale getirdi. Günümüzde ise 14 Şubat; çiçek, hediye, romantik akşam yemekleri ve özel mesajlarla kutlanan küresel bir etkinlik halini aldı.

Sevgililer Günü'nün Anlamı

Tarih boyunca farklı kültür ve inançlardan etkilenerek bugünkü halini alan Sevgililer Günü, artık yalnızca romantik ilişkileri değil; sevgi, dostluk ve bağlılık duygularını ifade etmenin bir yolu olarak görülüyor. 14 Şubat, kökeni efsanelere dayansa da günümüzde evrensel bir sevgi sembolü olarak yaşamaya devam ediyor.