Sevgililer Günü Google Doodle oldu! Sevgililer Günü’nün hikayesi ne, nasıl ortaya çıktı? İşte 14 Şubat’ın Tarihçesi
14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl da Google Doodle tasarımıyla gündeme taşındı. Bu vesileyle pek çok kişi Sevgililer Günü'nün hikayesi ne, nasıl ortaya çıktı sorusuyla bugüne ilişkin detayları inceliyor. İşte 14 Şubat'ın tarihçesi ve ortaya çıkış hikayesi.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 07:38