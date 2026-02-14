Sevgililer Günü Google Doodle oldu! Sevgililer Günü’nün hikayesi ne, nasıl ortaya çıktı? İşte 14 Şubat’ın Tarihçesi

14 Şubat Nasıl Ortaya Çıktı?

Sevgililer Günü'nün en bilinen hikayesi, Roma İmparatoru Claudius II dönemine dayanır. Rivayete göre imparator, genç erkeklerin evlenmesinin onları askerlikten uzaklaştırdığını düşünerek evliliği yasaklar. Ancak bir rahip olan Aziz Valentine, çiftleri gizlice evlendirmeye devam eder. Bu durum ortaya çıkınca Valentine tutuklanır ve 14 Şubat'ta idam edilir.

Efsaneye göre Valentine, idam edilmeden önce gardiyanın kızına bir mektup yazar ve mektubunu "Senin Valentine'ın" şeklinde imzalar. Bu ifade, günümüzde hâlâ Sevgililer Günü kartlarında kullanılan romantik bir gelenek haline gelmiştir.

14 Şubat'ın kökeni yalnızca bir aziz hikâyesine dayanmaz. Antik Roma'da 13-15 Şubat tarihleri arasında doğurganlık festivali olan Lupercalia kutlanırdı. Bu pagan geleneği, baharın gelişini ve bereketi simgelerdi. 5. yüzyılda Papa Gelasius I, bu pagan festivali kaldırarak 14 Şubat'ı Aziz Valentine Günü olarak ilan etti. Böylece gün, Hristiyan geleneği içinde yeni bir anlam kazandı.