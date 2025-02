SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2025: Resimli, komik, samimi, derin 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

"Aşk, bir kalbin diğerine usulca dokunmasıdır. Seninle tanıştığım gün, kalbim nihayet tamamlandı. Seni her an, her nefeste seviyorum."

"Sen + Ben = Mükemmel"

"14 Şubat, takvimde sadece bir gün olabilir ama seninle her an, her dakika aşkı yaşıyorum. Bugün ve her gün, seni çok seviyorum!"