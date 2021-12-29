Trend Galeri Trend Yaşam Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

Dünya üzerinde milyarlarca insan Whatsapp, Telegram, BİP, Discord, Viber, Line gibi mesaj uygulamalarını kullanıyor. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattıktan sonra büyümesini daha da hızlandırdı. Öte yandan Whatsapp üzerinden yapılan mesajlaşmalar kimi zaman şaşkına çeviren sonuçlar ortaya koyabiliyor. Sosyal medya mecrasına da düşen kimi konuşmalar gülme krizine sokabiliyor. İşte sizi de gülümsetecek birbirinden ilginç mesajlar...

Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:22 PAYLAŞ