Trend Galeri Trend Yaşam Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

Dünya üzerinde milyarlarca insan Whatsapp, Telegram, BİP, Discord, Viber, Line gibi mesaj uygulamalarını kullanıyor. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattıktan sonra büyümesini daha da hızlandırdı. Öte yandan Whatsapp üzerinden yapılan mesajlaşmalar kimi zaman şaşkına çeviren sonuçlar ortaya koyabiliyor. Sosyal medya mecrasına da düşen kimi konuşmalar gülme krizine sokabiliyor. İşte sizi de gülümsetecek birbirinden ilginç mesajlar...

Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:22
Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

Akıllı telefonla hayatımıza girdi gireli elimizden düşmüyor. Bu telefonlar büyük kolaylık olsa da kimi zaman başımızı derde soktuğu da oluyor. Bu mesajlar sizi şaşkına çevirecek!

Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

Her gün milyarlarca insanın birbirine mesaj gönderdiği WhatsApp uygulamasında birbirinden komik mesajlar gidip geliyor.

Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

İnsanların cep telefonu veya bilgisayarlar üzerinden birbirine attığı mesajlar görenleri de güldürüyor.

Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı

İşte size, okuyunca gülme krizine girebileceğiniz o komik konuşmalardan örnekler...

Sevgilisine Whatsapp mesajı attı olanlar oldu! Sosyal medya sallandı
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