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Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Tatil veya iş seyahatlerinde mükemmel bir konaklama için sadece manzara ya da fiyata odaklanıyorsanız, uykunuzu feda etmek üzere olabilirsiniz. Otelcilik uzmanları, yanlış seçilen oda konumlarının tatilinizi bir gürültü kabusuna dönüştürebileceğini belirterek kritik uyarılarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:20
Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Otellerde konforlu bir konaklamanın birincil kuralı dinlenmektir, ancak bazı odalar kat planına göre büyük gürültü riski taşır.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Birçok tesiste özellikle "01" veya "02" ile biten odalar, koridorun hemen başında asansör trafiğine, merdiven boşluklarına ya da temizlik depolarına komşudur.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Sabahın erken saatlerinde hareket eden temizlik arabaları, gece geç saatte odaya dönen misafirlerin sesleri ve bitişik odaların kilitli ortak kapıları uykunuzu defalarca bölebilir.

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Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Bu nedenle uzmanlar, check-in esnasında bu riskli alanlardan uzak odaların talep edilmesini önemle tavsiye ediyor.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

SESSİZ ODALAR HANGİ KATTA YER ALIYOR?

Sakin ve huzurlu bir uyku çekmek isteyen seyahatseverlerin otel rezervasyonu yaparken kat seçimine de dikkat etmesi gerekiyor.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Lobi, restoran, otopark ve etkinlik alanlarına yakın olan alt katlar yerine, yaya trafiğinin ve ortak kullanım alanlarının sesinden yalıtılmış üst katları tercih etmek gürültü oranını büyük ölçüde azaltıyor.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Mobil uygulamalar üzerinden kat planını inceleyerek odanızı bizzat seçmek veya rezervasyon öncesinde doğrudan oteli arayarak "köşe oda" ya da "asansöre uzak oda" hassasiyetinizi belirtmek seyahatinizi güvence altına alıyor.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

KUSURSUZ BİR OTEL UYKUSU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Rezervasyon öncesi iletişim: Otelle doğrudan görüşüp uyku hassasiyetinizi bildirin ve asansör ile buz makinelerinden uzak bir oda talep edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Son yorumları inceleyin: Tesis hakkında daha önce kalmış misafirlerin gürültü ve ses yalıtımı şikayetleri olup olmadığını internetten kontrol edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Tadilat çalışmalarını sorun: Konaklayacağınız tarihlerde otelde herhangi bir inşaat veya yenileme çalışması olup olmadığını teyit edin.

Giriş esnasında kontrol edin: Resepsiyona oda konumunu tekrar sorun ve eğer yoğun bir gürültü tespit ederseniz anında oda değişimi rica edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Tatil veya iş seyahatleri için otel odasına adım attığımızda, çoğumuzun ilk yaptığı şey yatağın örtüsünü kaldırmak veya havluları koklamak olur. Temizliğin ve hijyenin başrolünde yatak odasının merkezindeki bu tekstil ürünlerinin yer aldığını düşünürüz. Ancak turizm sektöründe uzun yıllar çalışmış eski otel görevlilerinin ve hijyen uzmanlarının yaptığı son açıklamalar, bu ezberi tamamen altüst etti. Rezervasyon yapıp odaya yerleşmeden önce sağlığınızı korumak adına saniyeler içinde yapmanız gereken o kritik kontroller ve asla dokunmamanız gereken gizli tehlikeler gün yüzüne çıktı.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

ODADAKİ GİZLİ BAKTERİ YUVALARI

Herkes yatak temizliğine, çarşaf ve nevresimlerin sterilizasyonuna odaklanırken; odada gözden kaçan pek çok mikroorganizmanın günlerce yaşadığı sert yüzeyler aslında en büyük tehdidi oluşturuyor:

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

TV KUMANDASI VE KLİMA PANELİ

Odada temizliği en çok ihmal edilen nesnelerin başında gelir. Onlarca kişinin çıplak elle dokunduğu kumandaları yanınızda götüreceğiniz bir dezenfektan mendille silmeden asla kullanmayın.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

CAM BARDAKLAR VE KETTLE (SU ISITICISI)

Odadaki bardakların özel deterjanlarla yıkanmak yerine, bazen sadece banyo lavabosunda suyla durulanıp yerine konma ihtimali oldukça yüksek. Kullanmadan önce kendiniz mutlaka yıkayın.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

IŞIK ANAHTARLARI VE ELEKTRİK OTOMATLARI

Her gün defalarca temas edilen ve gün içinde temizlik personeli dahil herkesin elinin değdiği bu otomatlar, odanın en mikroplu yüzeyleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ VE TELEFON

Temizlik esnasında rutin olarak dezenfekte edilmeyen bu cihazlar, en çok mikrop barındıran gizli temas noktalarıdır.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

ODAYA YERLEŞMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN 6 KRİTİK KONTROL

Konforlu ve güvenli bir konaklama için bavulunuzu açmadan önce odayı hızlıca bir dedektif gibi taramanız gerekiyor. İşte kontrol listesi:

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

GÜVENLİK VE KAPI KİLİDİ

Kapı kilidinin, zincirinin veya emniyet mandalının içeriden sorunsuz kapandığından emin olun. Giriş katı veya balkona yakın odalarda pencerelerin kilit mekanizmalarını mutlaka test edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

İKLİMLENDİRME KONTROLÜ

Klimayı hemen açarak soğutma ve ısıtma modlarının aktif çalışıp çalışmadığını, panellerden kötü bir koku gelip gelmediğini kontrol edin. Hava sirkülasyonu sağlayan bu alanlar temiz değilse oda değişim talep edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

BANYO VE SARF MALZEMELERİ

Duşu açıp sıcak suyun akıp akmadığını kontrol edin. Klozet, duşakabin ve duvarların sert yüzeylerinin temizliğini gözden geçirin. Sabunluk, mendil kutusu ve havluların eksiksiz ve steril olduğundan emin olun.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

TEKNOLOJİK DONANIM VE MİNİBAR

Prizler, oda telefonu, televizyon ve minibarın çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Minibar yüzeyinin ve içindeki yiyecek-içeceklerin sıklıkla temizlenip yenilenmiş olmasına dikkat edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

DOLAPLAR, KOMODİNLER VE MASALAR

Ahşap ve sert yüzeyler (masalar, konsollar, gardıroplar, portmantolar) virüslerin uzun süre tutunabildiği alanlardır. Giysilerinizi yerleştirmeden önce dolap içlerini kontrol edin.

Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

ŞİFRELİ KASA TESTİ

Değerli eşyalarınızı koyacağınız şifreli kasanın çalışıp çalışmadığını giriş anında test edin. Ayrıca çıkış yaparken kişisel eşyalarınızı bu kasalarda veya derin dolap köşelerinde unutmamak için burayı aklınıza not edin.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör