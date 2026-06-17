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Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!
Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!
Tatil veya iş seyahatlerinde mükemmel bir konaklama için sadece manzara ya da fiyata odaklanıyorsanız, uykunuzu feda etmek üzere olabilirsiniz. Otelcilik uzmanları, yanlış seçilen oda konumlarının tatilinizi bir gürültü kabusuna dönüştürebileceğini belirterek kritik uyarılarda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:20