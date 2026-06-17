Seyahat uzmanları uyardı: Otellerde kusursuz bir uyku için o oda numarasını sakın seçmeyin!

Tatil veya iş seyahatleri için otel odasına adım attığımızda, çoğumuzun ilk yaptığı şey yatağın örtüsünü kaldırmak veya havluları koklamak olur. Temizliğin ve hijyenin başrolünde yatak odasının merkezindeki bu tekstil ürünlerinin yer aldığını düşünürüz. Ancak turizm sektöründe uzun yıllar çalışmış eski otel görevlilerinin ve hijyen uzmanlarının yaptığı son açıklamalar, bu ezberi tamamen altüst etti. Rezervasyon yapıp odaya yerleşmeden önce sağlığınızı korumak adına saniyeler içinde yapmanız gereken o kritik kontroller ve asla dokunmamanız gereken gizli tehlikeler gün yüzüne çıktı.