Seyrek saçların sebebi banyodaki o hatada gizli! Saçları gürleştiren formül

Gür, parlak ve hacimli saçlara sahip olmak yalnızca doğru kozmetik ürünlerini kullanmaktan geçmiyor. Pek çok kişi saç dökülmesi, cansızlık ve seyrelme problemlerine karşı sürekli yeni ürünler denerken, asıl sorunun banyo esnasında yapılan yanlış alışkanlıklarda olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, banyo rutininde yapılan bazı hataların saç köklerini doğrudan zayıflatarak dökülmeleri hızlandırdığını belirtiyor. Yanlış sıcaklık ve yanlış yıkama teknikleri, saç derisinin doğal dengesini bozarak saç tellerinin incelmesine neden oluyor. 1. BANYODAKİ O KRİTİK HATA! Saçları döken ve seyrelten en büyük hataların başında, banyo yaparken çok yüksek sıcaklıktaki suyun doğrudan saç derisine temas etmesi geliyor. Aşırı sıcak su, saç derisindeki doğal yağ dengesini yok eder, gözenekleri aşırı açar ve kökleri kurutarak saç tellerinin dökülmesine zemin hazırlar. Saç dökülmesini önlemek için ilk adım, suyun sıcaklığını ılık seviyeye getirmektir. Yıkama işlemini ılık suyla tamamladıktan sonra, durulama aşamasında soğuk suyla şok etkisi yaratmak saç köklerini canlandırarak kan akışını hızlandırır. 2. ŞAMPUANI DOĞRU UYGULAMAMAK Şampuanı doğrudan saçın üstüne döküp köpürtmek yapılan bir diğer önemli hatadır. Bu durum saç tellerini birbirine dolandırır ve köklere gereksiz baskı yapar. Doğru yöntem, şampuanı önce avuç içinde hafifçe köpürtmek ve ardından sadece saç diplerine masaj yaparak uygulamaktır. Uç kısımlar, zaten durulama esnasında akan köpükle yeterince temizlenecektir. EVDE SAÇLARI GÜRLEŞTİREN GİZLİ FORMÜL Banyodaki yanlış alışkanlıkları bıraktıktan sonra, saç köklerini beslemek ve hacim kazandırmak için evde kolayca hazırlanan doğal kürlerden destek alabilirsiniz. Özellikle saç diplerine uygulanan doğal yağlar ve bitkisel karışımlar, incelen saç tellerini kalınlaştırarak daha gür bir görünüm elde etmenizi sağlar. MALZEMELER: 1 yemek kaşığı çam terebentin yağı (veya tatlı badem yağı) 3-4 damla nane yağı (saç köklerini uyarmak için) 1 fincan zeytinyağı Uygulama: Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Banyo öncesinde parmak uçlarıyla saç diplerinize nazikçe masaj yaparak yedirin. Saçınızı bir havluyla sarıp yaklaşık 30-45 dakika bekletin. Ardından ılık su ve sülfatsız bir şampuan ile saçınızı arındırın. Düzenli olarak haftada bir veya iki kez uygulanan bu bakım formülü sayesinde saç kökleri yeniden uyanır, dökülmeler minimum seviyeye iner ve saçlarınız hayal ettiğiniz dolgunluğa kavuşur.