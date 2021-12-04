Shipton Ana kehanetleriyle ürpertiyor! İşte Shipton Ana’nın Türkiye kehaneti...

Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinlerin arasında belki de en az bilineni Shipton Ana... Ancak dış görünüşü adeta bir cadıyı andıran Shipton Ana'nın kehanetleri hiç de yabana atılacak cinsten değil. Londra 'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangını, İspanyol donanmasının yenilişini ve hatta dünyanın sonunu bile öngörebilen Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte Shipton Ana'nın korkunç kehanetleri...

SHİPTON ANA KİMDİR? Demir gemilerin davetini, Londra 'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangını, İspanyol donanmasının yenilişini ve hatta dünyanın sonunu bile öngörebiliyordu. Shipton Ana Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488'de doğmuştur. Ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Efsaneye göre, Knaresborough'da Nidd nehrin de şiddetli bir fırtınada bir mağaranın içinde doğmuştur. Annesi Agatha daha 15 yaşındayken onu doğurmuştu. Babasının kim olduğu ortaya çıkarılamamıştır. Ona destek olacak ne ailesi ne de arkadaşları vardı.

Agatha Ursula'yı o mağara içinde iki yıl boyunca tek başına büyütmüştür. Beverley Abbott' da yerel bir aile tarafından evlatlık alındı. Agatha bir manastır rahibesi tarafından uzaklara götürülmüştür. Birkaç yıl sonra da kızını bir daha göremeden burada ölmüştür. Ursula, Knareborough çevresinde büyümüştür. Doğası bakımından da görünüşü olarak da bu kız çok farklıdır. Burnu büyük ve eğridir. Sırtı eğik ve bacakları çarpıktır.

Dış görünüşü tıpkı bir cadıyı andırmaktadır. Çevresindeki herkes onunla dalga geçiyordu. Günlerinin çoğunu doğduğu mağarada geçiriyor, Ormanda çalışıyordu; henüz 11 yaşındayken bitkiler ve çiçeklerle doğal yollardan içecekler ve zehirler hazırlamayı öğrenmişti. Shipton 24 yaşındayken Tobias adında bir gençle tanıştı ve evlendi Bu genç York şehrinde bir marangozdu. Birkaç yıl sonra Tobias öldü. Geleneksel bitkisel içecekler yaparken Shipton Ana bir başka hediyeye daha sahip olmuştu. Geleceği ön görebiliyordu. İlk başta küçük sezilerle başlamıştı. Ama sonra pratiklerle daha güvenilir olmaya başladı ve bu şekilde güçleri de kuvvetlendi.

Shipton Ana Türkiye ve savaşlar hakkındaki birçok kehanetiyle gündeme oturdu. Son zamanlarda yaşanan olayların birçoğunu yıllar öncesinden söyleyen Shipton Ana, dünya basınının ilgisini çekti. Baba Vanga ve Nostradamus kadar ünlü olmasa da birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle dikkat çekti. ABD ve Rus devlet başkanları, 2109 yılı ve Türkiye hakkındaki söylemleriyle son zamanların en çok konuşulan ismi olan Shipton Ana, insanlığın geleceği hakkında da bazı kehanetlerde bulundu. Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri sizler için derlendi. İşte ustaları Nostradamus ve Baba Vanga kadar dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri.