Trend Galeri Trend Yaşam Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

İstanbul'da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İş adamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Önce torpido ardından sağ ve sol camları arızalanan aracın son olarak farlarında da problem çıkınca yetkili servise giden Erdal E., aracının tamir edilmesini talep etti. Ancak servis, aracı tamir edemedi. Bu kez araç değişim talebinde bulunan iş adamı olumlu yanıt alamayınca mahkemenin yolunu tuttu. 16 milyonluk aracına araç camlarının su geçirmesinden dolayı şemsiye ile binen Erdal E., mahkeme yolu ile ayıplı malın değiştirilmesini talep etti.