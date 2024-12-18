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Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

İstanbul'da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İş adamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Önce torpido ardından sağ ve sol camları arızalanan aracın son olarak farlarında da problem çıkınca yetkili servise giden Erdal E., aracının tamir edilmesini talep etti. Ancak servis, aracı tamir edemedi. Bu kez araç değişim talebinde bulunan iş adamı olumlu yanıt alamayınca mahkemenin yolunu tuttu. 16 milyonluk aracına araç camlarının su geçirmesinden dolayı şemsiye ile binen Erdal E., mahkeme yolu ile ayıplı malın değiştirilmesini talep etti.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:36
Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

İstanbul'da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İş adamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Lüks aracın torpido döşemesinde dökülmeler, hatalar meydana geldi, yetkili servis torpidoyu komple değiştirdi.

Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

SIFIR ARAÇ DÖKÜLMEYE BAŞLADI
Çok geçmeden ikinci patlak, aracın otomatik camlarının tuşlarında medyana geldi. Servis aynı şekilde tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza meydana geldi. Öyle ki milyonluk aracın camları sürekli buhar yapıyor ve sorun bir türlü giderilemiyor, araç parçaları yurt dışından geç geliyordu. Bu durum Erdal E., tarafından artık çekilmez bir hal almıştı.

Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

MİLYONLUK ARAÇ AYIPLI ÇIKTI
Erdal E., yetkili servise sıfır kilometre aldığı aracının fabrikasyondan ayıplı geldiğini, sürekli bir arıza çıkardığını belirterek aracın sıfır araç ile değiştirilmesini talep etti. Yetkili servis talebi kabul etmezken bu kez aracın farlarında arıza meydana geldi.

Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

Aracın kullanılamaz hale geldiğini fark eden Erdal E., İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde başvurarak Doğuş Otomotive dava açtı.

Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı: 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk!

İş adamı Avukatı Feyzullah Yeşilyayla aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, "Araçtaki bu ayıpları müvekkilin önceden fark etmesinin imkânı yoktur.

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