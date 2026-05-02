Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

TRAFİK IŞIĞI OLAN TEK SOKAK!

Vinárna Čertovka (Prag, Çekya): Prag'ın kalbinde yer alan bu 50-70 santimetrelik sokak, dünyanın en ilginç trafik kuralına ev sahipliği yapıyor. Sokak o kadar dar ki, iki insanın karşı karşıya gelip sıkışmaması için her iki girişe trafik ışığı yerleştirilmiş. Geçmek isteyenler butona basıyor ve yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Eğer kırmızıda geçmeye çalışırsanız, yolun ortasında geri dönmek zorunda kalabilirsiniz!