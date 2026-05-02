Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Dünyanın en dar yerinden geçmeye cesaretiniz var mı? Bazıları sadece 30 santimetre genişliğinde, bazıları ise geçmek isteyenleri trafik ışığıyla sıraya sokuyor! Almanya'dan Prag'a, Bursa'dan Bağdat'a kadar binaların arasına sıkışmış, klostrofobik ama bir o kadar da büyüleyici o nefes kesen geçitler...

Giriş Tarihi: 02.05.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 12:08
Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Dünyanın dört bir yanında yer alan en dar sokaklar, yalnızca mimari birer detay değil aynı zamanda tarih, şehirleşme ve yaşam biçimlerinin ilginç birer yansıması olarak kabul ediliyor. Özellikle dünyanın en dar sokakları arasında yer alan geçitler, hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek ün kazanıyor.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

GUİNNESS REKORU: SADECE 31 SANTİMETRE!

Spreuerhofstraße (Reutlingen, Almanya): Dünyanın en dar sokağı unvanı resmi olarak buraya ait. 1727 yılında inşa edilen bu geçit, en dar noktasında sadece 31 santimetre genişliğinde. 1726 yılındaki büyük yangından sonra evlerin arasında tesadüfen oluşan bu boşluk, bugün dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin "geçme testi" yaptığı bir cazibe merkezi.
Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

TRAFİK IŞIĞI OLAN TEK SOKAK!

Vinárna Čertovka (Prag, Çekya): Prag'ın kalbinde yer alan bu 50-70 santimetrelik sokak, dünyanın en ilginç trafik kuralına ev sahipliği yapıyor. Sokak o kadar dar ki, iki insanın karşı karşıya gelip sıkışmaması için her iki girişe trafik ışığı yerleştirilmiş. Geçmek isteyenler butona basıyor ve yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Eğer kırmızıda geçmeye çalışırsanız, yolun ortasında geri dönmek zorunda kalabilirsiniz!
Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

TÜRKİYE'DEN ADINI DÜNYAYA DUYURANLAR

Cin Aralığı (Cumalıkızık, Bursa): UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık köyünün en meşhur noktası. Yaklaşık 70 santimetre genişliğindeki bu sokağın adı Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Köye giren düşman askerlerinden kaçan Türk askerlerinin bu daracık aralıkta izlerini kaybettirmesi üzerine, peşlerindekilerin "Buradan ancak cinler geçebilir" demesiyle sokağın adı Cin Geçidi kalmış.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Mardin Abbaraları: Mezopotamya'nın incisi Mardin'de mimari bir zeka örneği olan "Abbara"lar, evlerin altından geçen tünel benzeri geçitlerdir. Şehrin dik yokuşlarını birbirine bağlayan bu labirentler bazen o kadar daralır ki, sadece bir kişi omuzlarını çekerek geçebilir.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Tarihi Şanlıurfa Sokakları: Özellikle "kabaltı" olarak adlandırılan geçitlerle birleşen Urfa sokakları, kavurucu sıcaklardan korunmak için yüksek duvarlı ve çok dar inşa edilmiştir. Bazı noktaları 80 santimetreye kadar düşen bu yollar, güneşin yakıcı etkisini kıran serin birer sığınak gibidir.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Dikiciler Sokağı (Çorum): Yaklaşık 1,5 metre genişliğiyle Türkiye'nin tescilli dar sokakları arasında en dikkat çekici tarihi geçitlerden biri.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DARACIK GEÇİTLER

Vicolo della Virilità (Ripatransone, İtalya): İsmi "Erkeklik Geçidi" anlamına geliyor ve yaklaşık 43 santimetre genişliğinde. Yerel efsanelere göre buradan sadece fit ve çevik olanlar geçebildiği için bu ismi almış. Turistler için tam bir dayanıklılık testi noktası!

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Bağdat'ın Dar Sokağı (Irak): Bağdat'ın eski şehir kısmında yer alan bu tarihi geçit, yaklaşık 30 santimetre genişliğiyle Almanya'daki dünya rekorunu zorluyor. Sadece yayaların, o da yan dönerek geçebileceği bu sokak, şehrin kadim tarihini binaların arasına saklıyor.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Strada Sforii (Braşov, Romanya): 17. yüzyılda itfaiyecilerin bir mahalleden diğerine hızlıca geçebilmesi için bir "kestirme" olarak tasarlanmış. Genişliği yer yer 111 santimetreye kadar düşen bu yol, Avrupa'nın en dar yollarından biri kabul ediliyor.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Parliament Street (Exeter, İngiltere): 14. yüzyıldan kalma bu tarihi yol, Spreuerhofstraße keşfedilene kadar dünyanın en dar sokağı unvanını elinde bulunduruyordu. En dar noktası 64 santimetre olan sokağın uzunluğu ise yaklaşık 50 metre.

Sığmak İmkansız! Klostrofobinizi Zorlayacak O Yerler: Bir Tanesinden Geçmek İçin Trafik Işığı Bekliyorsunuz!

Fan Tan Alley (Kanada): Victoria'daki Çin mahallesinde bulunan bu dar pasaj, geçmişte gizli kumarhanelerin merkeziydi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör