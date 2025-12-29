Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.