Trend Galeri Trend Yaşam Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimle ilgili kararları gündeme taşıdı. Öğrenciler ve veliler, yarın okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Siirt'te yarın okullar tatil mi? İşte Valilik açıklaması.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:17
Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları günlük yaşamı zorlaştırırken, Siirt'te okulların durumu da merak konusu oldu. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği sorgulanırken, gözler Siirt Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Siirt'te yarın okullar tatil mi?

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

SİİRT'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Yarın Siirt'te il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı günü Siirt’te kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.