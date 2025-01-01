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Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

İstanbul merkezli operasyonda silahlı suç örgütüne üye olan 51 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Yakalananlar arasında ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO'su Burak Yakın da vardı. Aydoğdu ve Yakın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşte haberin detayları...