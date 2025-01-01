Trend Galeri Trend Yaşam Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

İstanbul merkezli operasyonda silahlı suç örgütüne üye olan 51 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Yakalananlar arasında ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO'su Burak Yakın da vardı. Aydoğdu ve Yakın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşte haberin detayları...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:30
Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde silahlı suç örgütüne operasyon yapıldı.

Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

51 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKTI!
"Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından 14 eyleme karışan 2'si cezaevinde, 5'i yurtdışında 51 şüpheli şahsın yakalanması planlandı.

Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

ARALARINDA 2 ÜNLÜ İSİM DE VAR...
Bu isimler arasında Nadir Metal Rafineri AŞ. CEO'su Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu ortaya çıktı.

Silahlı suç örgütüne operasyon: Ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu ile altın devi CEO’su Burak Yakın tutuklandı!

Emniyetteki ifadelerinin ardından 31 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na yollandı. Savcılık ifadesi alınan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 19 kişi hakkında tutuklama, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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