Silivri’ye sıkışan İmamoğlu ve CHP: Yolun sonuna geldikleri ilk duruşmada görüldü!

Şimdi tutturmuşlar, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor, bu dava siyasidir" diye... Elbette siyasi tarafı da var; çünkü yargılananlar siyasi. Ancak mesele o aktörlerin "siyasi" olması ve siyasi söylemleri değil, "yolsuzluk" iddiaları. Bu yüzden İmamoğlu'nun tutuklanmasını, "Hukuki bir olay olarak tarif etmek mümkün değil" demek gerçeklerin üstünü örtmektir.

Oysa her şey gözümüzün önünde oldu, yargılamanın başlayacağı bilindiği için İmamoğlu biraz zorlayarak, biraz yalvararak kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yaptırdı. Ne güzel iş, kendini cumhurbaşkanı adayı ilan et, yolsuzluk iddiasından sıyrıl.

Artık yolun sonuna gelindiği ilk duruşmada görüldü. İmamoğlu, savunmasının merkezine şovu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de siyasetinin merkezine Silivri'yi koyarak, Türkiye ve dünya gündeminden koptuklarını ve bir kez daha CHP'yi siyasi intihara sürüklediklerini gösterdi.

Belki de CHP için en hayırlısı bu.