Silivri’ye sıkışan İmamoğlu ve CHP: Yolun sonuna geldikleri ilk duruşmada görüldü!
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu Suç Örgütü" davasıyla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, bazı gazeteci ve muhalif kesimlerin soruşturma süreciyle ilgili manipülasyonlarına vurgu yaptı. Övür, "Artık yolun sonuna gelindiği ilk duruşmada görüldü. İmamoğlu, savunmasının merkezine şovu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de siyasetinin merkezine Silivri'yi koyarak, Türkiye ve dünya gündeminden koptuklarını ve bir kez daha CHP'yi siyasi intihara sürüklediklerini gösterdi." dedi.
Giriş Tarihi: 13.03.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 07:15