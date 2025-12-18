Singapur’da Hava Durumu Sigortalı Tatil: Yağmur Yağarsa Konaklama Otelden!

Ancak Her Yağmurda Geçerli Değil

Elbette paketin bazı şartları var. Otel, her yağmurda ödeme yapmıyor. Açıklamaya göre kriter, gündüz saatlerinde herhangi bir 4 saatlik zaman dilimi içinde toplam yağmur süresinin 120 dakikayı aşması durumunda geçerli oluyor.