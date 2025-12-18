Singapur’da Hava Durumu Sigortalı Tatil: Yağmur Yağarsa Konaklama Otelden!

Lion City'deki bir otel, planlanan bir aktivite yağmur nedeniyle iptal olursa konuklarına bir gecelik bedelini geri ödüyor. Otelin genel müdürü Andreas Kraemer, fikrin nasıl ortaya çıktığını CNN'e şöyle anlatıyor: 'Bir grup arkadaşımla lüks seyahatte sırada ne olduğu hakkında sohbet ediyordum ve içlerinden biri şaka yollu, iyi hava garantisi verebilmenin lüks seyahatin bir sonraki seviyesi olacağını söyledi. İşte buradan yağmur sigortası paketi fikri doğdu.' Ancak Her Yağmurda Geçerli Değil Elbette paketin bazı şartları var. Otel, her yağmurda ödeme yapmıyor. Açıklamaya göre kriter, gündüz saatlerinde herhangi bir 4 saatlik zaman dilimi içinde toplam yağmur süresinin 120 dakikayı aşması durumunda geçerli oluyor. Sadece Suit Konaklamalara Özel 'Rain Resist Bliss' paketi yalnızca süitlerde konaklayan misafirler için sunuluyor. Junior suitler: Gecelik 850 Singapur doları (yaklaşık 633 dolar) Başkanlık suiti: Gecelik 4.500 Singapur doları (yaklaşık 3.349 dolar) Nakit Değil, Otelde Harcanan Kupon Veriliyor Geri ödeme nakit olarak yapılmıyor. Konuklara, altı ay içinde otelde kullanılmak üzere bir kupon veriliyor. Kuponun değeri, kalınan oda kategorisinde bir gecelik konaklamaya eşit. Yağmurlu Günlerde Singapur'da Ne Yapılır? Kraemer'e göre Singapur'da yağmurlu günler de keyifli geçebilir. Favori önerileri arasında: Asian Civilizations Museum ziyareti Tiger Brewery turu Japon kitapçısı Kinokuniya'da alışveriş Oteller Fark Yaratmanın Peşinde Bu tür özel paketler, otellerin rekabette öne çıkmasının yeni yollarından biri. Bali'deki bir otel, havuz kenarında akıllı telefon ve elektronik cihazları yasaklayarak misafirleri dijital detoksa teşvik ediyor. Bazı lüks oteller ise, beyaz gürültü makineleri, ağırlıklı battaniyeler ve özel uyku çaylarıyla donatılmış 'uyku odaklı' özel odalar sunuyor. Kısacası lüks seyahatte yeni trend net: Sürprizleri azaltmak, konforu garanti altına almak. Yağmur bile buna dahil.