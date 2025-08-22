Trend Galeri Trend Yaşam SINIF BELİRLEME KURASI 2025: MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINIF BELİRLEME KURASI 2025: MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kaldı. Yeni dönemin yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin sınıf ve şube dağılımı için yapılacak kura tarihleri gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek kura ile 1. sınıf ve 5. sınıf şubeleri ile öğretmen atamaları netleşecek. Kura sonuçları, MEB'in e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, sınıf ve şubeler ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi hangi tarihte yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…