SINIF BELİRLEME KURASI 2025: MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kaldı. Yeni dönemin yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin sınıf ve şube dağılımı için yapılacak kura tarihleri gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek kura ile 1. sınıf ve 5. sınıf şubeleri ile öğretmen atamaları netleşecek. Kura sonuçları, MEB'in e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, sınıf ve şubeler ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi hangi tarihte yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.08.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:32
İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, öğretmenleriyle birlikte e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Okulların açılmasına kısa süre kala veliler, sınıf belirleme kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, MEB 1. ve 5. sınıf şubeleri ne zaman açıklanacak? İşte bilinmesi gerekenler…

2025 MEB SINIF BELİRLEME KURA TARİHİ: ŞUBELER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerini e-Okul sistemi üzerinden belirlemeye devam ediyor.

Geçen yıl, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 1. ve 5. sınıf şube kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için de kura çekiminin benzer tarihlerde yapılması öngörülüyor. Tüm süreç, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ve şeffaf bir biçimde yürütülecek.

2025 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, 1. ve 5. sınıf şube dağılımı sonuçlarının e-Okul üzerinden açıklanması bekleniyor.

Veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının hangi şubede olacağını ve sınıf öğretmeni bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanma tarihi, okulların açılışına yakın bir zaman dilimine denk geldiğinden, veliler ve öğrenciler süreci dikkatle takip etmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi, sonuçların paylaşılacağı başlıca mecralar olacak.

